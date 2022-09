Comer em conta: o Pátio Bonjardim, no Porto, esconde-se numa loja de ferragens

No fundo da vetusta Bernardino Francisco Guimarães abre-se o Pátio Bonjardim, uma airosa cafetaria com logradouro onde se servem pratos ligeiros ao almoço, lanches e pequenos-almoços.

É preciso passar por puxadores, batentes, ferragens, chapa cartas, mobiliário e variados artigos decorativos para se alcançar o Pátio Bonjardim, instalado no fundo da centenária Bernardino Francisco Guimarães, na rua que lhe dá nome.

A celebrar cinco anos este mês, a cafetaria surgiu no lugar do antigo armazém da loja pelas mãos de Alexandra Oliveira e da prima Marta Bessa. Alexandra recorda que a pouca utilização daquele lugar levou a que fosse destelhado, sobrando assim espaço para serões em família. “Mais tarde, decidimos transformar o pátio numa mais-valia para o negócio da loja. A ideia era ser apenas uma cafetaria, mas começamo-nos a aperceber que era um espaço que as pessoas apreciavam para almoços, e temos crescido muito nesse sentido”, conta.

O sucesso da cafetaria deve-se à oferta de um menu de almoço caseiro, equilibrado e acessível, um serviço expedito e uma área confortável para se estar, seja nos recantos do espaço interior, seja no soalheiro logradouro, onde está um curioso e antigo painel com azulejos variados. Razões que conquistaram muitos clientes que trabalham por perto, e visitam o espaço com tanta regularidade que as funcionárias já sabem “se o café é curto ou não”, graceja Alexandra.





Por 7,50 euros, e servido de segunda a sexta entre as 12 e as 15 horas, o menu dá direito a sopa, prato principal, água ou infusão sem açúcar e sobremesa. O prato principal escolhe-se de entre nove opções, que incluem crepes, empadas, timbales, e um rolo, com recheios de carne, peixe e vegetarianos, e acompanhados por salada e arroz. Outra possibilidade são as saladas, como a de presunto, mozarela e pêssego. A mudança da estação trará ao Pátio Bonjardim novos sabores, entre eles a alheira e os grelos como recheio de alguns dos pratos que vão ao forno, e o cuscuz e o frango na salada. Também a sobremesa, servida numa pequena mas suficiente porção, fica ao critério do cliente. Costuma haver cerca de quatro alternativas, sempre pousadas sobre um bonito aparador em madeira, como o brownie (o doce preferido da clientela), tarte de doce de leite e amendoim, strudel de maçã ou pão-de-ló servido com doce de ovos, natas e morangos.





Além do menu de almoço, constam também na carta as “dobradiças”, que é como quem diz tostas, torradas, tábuas de queijos, de enchidos e mista, bolos, scones (durante o inverno), bebidas de café, chás, chocolate quente, limonada, cerveja e vinho a copo.

Se no fim da refeição houver tempo e vontade, vale a pena dar um passeio pela loja, fundada em 1900 e atualmente gerida por Alexandra, pela mãe, Rosa Maria Vale Oliveira, e pela tia, Marina Vale Bessa. Já não falta muito para que se encha de lembranças e decorações em tons de vermelho, já anunciando a época natalícia.

Menu do dia: 7,50 euros

Especialidades: crepe de camarão, timbal de frango, salada de camarão e abacaxi

Sobremesas: brownie, strudel de maçã, bolo de amêndoa e chila, bolo de noz e ovos moles