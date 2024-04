Brunch nas alturas e com vista para o Douro, no Bello Rooftop, em Gaia

Domingo é dia de brunch à carta no Bello Rooftop, inserido no aparthotel de cinco estrelas The Rebello, no Cais de Gaia, mas aberto a não hóspedes. Há DJ e um condimento especial: a vista sobre o rio.

O Bello Rooftop, no aparthotel The Rebello, no Cais de Gaia, tem uma nova proposta: todos os domingos, entre as 11.30 e as 15 horas, há Brunch & Beats. Ao som de DJ, os clientes escolhem, à carta, entre diversas opções de ovos, panquecas, sanduíches, saladas e bowls preparados na hora. O menu, com opções vegetarianas, é desenhado pelo chef André Coutinho, responsável pela cozinha dos espaços de comidas e bebidas daquele hotel de luxo de ambiente descontraído. E pode ser combinado com pizas napolitanas, servidas, ali, ao abrigo de uma parceria com a pizaria lisboeta M’arrecreo.

Para acompanhar os pratos, além de sumos naturais e outras sugestões, há cocktails de autor: Hit & Rum (rum, ananás, Campari e Cynar); Entornado (tequila, citrinos e Aperol); e Ginus (gin, maracujá e Aperol). “Damos muita ênfase à exploração criativa por parte dos nossos bartenders”, observa Diogo Magalhães, diretor de F&B de The Rebello, num domingo de sol que permite desfrutar ao máximo da localização.

O Bello Rooftop, aberto a não hóspedes, fica num quarto andar, rente ao Douro, oferecendo uma vista desafogada sobre o rio e as suas margens, com a Ponte D. Luís I em destaque. Dali se admira todo um conjunto de telhados e silhuetas de casas, igrejas e edifícios icónicos, como o Pavilhão Rosa Mota, nos Jardins do Palácio de Cristal. O espaço tem uma carta própria, com sanduíches e petiscos internacionais, disponível até às 22.30 horas, mas suspensa, ao domingo, no período reservado para o brunch. Nessa altura, só as pizas continuam a sair.





“Tentamos não ter preços impeditivos, apesar de ser um hotel de cinco estrelas. Este é um espaço bastante grande, pode ser muito dinâmico. Queremos trabalhar com a comunidade, com os locais”, sublinha Diogo Magalhães. Procura-se também “uma aproximação muito forte ao produto português e ao que nos dignifica”, dando como exemplo os vinhos, maioritariamente nacionais.

The Rebello, do grupo Bomporto, é constituído por 103 apartamentos, de diferentes tipologias, e nasceu no lugar de antigos edifícios industriais. Num deles funcionou, outrora, uma fábrica de tachos e panelas, o que explica o nome do restaurante do hotel, Pot & Pan. Trata-se de “comida portuguesa com um twist do chef e algo mais contemporâneo, mas é comida de conforto, de partilha”, descreve, por fim, Diogo Magalhães, demarcando-o do conceito de fine dining.

Bello Rooftop

The Rebello – Hotel & Spa

Cais de Gaia, 380, Vila Nova de Gaia

Tel.: 220 028 940

Das 12h às 24h. Não encerra.

Preços: brunch à carta, com sugestões entre 7 euros (panquecas simples) e 15 euros (sanduíche de camarão; salada de burrata, molho romesco e endívias); cocktails de assinatura, 9 euros.