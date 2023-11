Bolinhos do Jorge: bolo de Oreo é a companhia para os dias frios, nesta pastelaria portuense

Receitas novas dão cor à pequena vitrina da Bolinhos de Jorge, na zona de Campanhã. Para receber o outono, Jorge Santos apresentou o bolo de Oreo, de massa escura de cacau e recheio à base de mascarpone.



Rua de Pinto Bessa, 471, loja 1 (Bonfim)

Tel.: 223 221 560

Das 13h às 19h, de terça a sexta; das 14h às 20h ao sábado. Encerra ao domingo e segunda

Preço: fatia de bolo de Oreo a 4,20 euros

Jorge Santos gosta de fazer bolos diferentes com frequência, de inovar, de ir aperfeiçoando receitas, algo que resulta numa variedade deliciosa de opções expostas na vitrina. Era assim quando estava na Rua do Heroísmo e continua a ser na nova casa na Rua de Pinto Bessa, próxima da estação de Campanhã. Às propostas fixas, como é o caso dos brownies, das queijadas e do bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro, o pasteleiro vai surpreendendo os clientes a cada semana com novidades, como o bolo Milka, o bolo Kinder, o cheesecake basco de speculoos e o sticky toffee pudding – uma sobremesa de origem inglesa, com uma massa à base de manteiga e cobertura de caramelo -, que vai bem com o tempo outonal.

O que também combina bem com os dias mais frescos é o bolo de Oreo, que Jorge vai apresentando pontualmente a partir de agora. Ainda no Heroísmo, Jorge fez uma receita dedicada à bolacha criada em Nova Iorque, mas, não tendo ficado satisfeito com o resultado, decidiu desafiar-se novamente. Desta vez, fez uma massa fofa usando um chocolate em pó negro, produzido para a Callebaut, e recheou-a com um creme de mascarpone onde estão envolvidos pequenos pedaços de Oreo, na tentativa de criar algo semelhante à pasta que se encontra entre os dois discos da bolacha. Jorge garante que o bolo tem sido um sucesso, à semelhança daquilo que acontece com outras propostas achocolatadas. “Os bolos de chocolate são os primeiros a esgotar, as pessoas são gulosas”, declara o pasteleiro.

Para acompanhar as generosas fatias de bolo servidas – ou os scones, as bolachas caseiras e os rolinhos de canela -, há chás, produtos de cafetaria, e agora também chocolate quente, preparado com chocolate em tablete. Bebidas gaseificadas aparecem sob a forma de kombucha, da Aquela Kombucha, cerveja da OPO74 e sidra da francesa Galipette. Opções que “pelos seus processos de preparação artesanais, encaixam no espírito” da Bolinhos do Jorge.