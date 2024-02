Bếp Việt, no Porto: cozinha tradicional do Vietname em ambiente moderno

A cozinha vietnamita investe em produtos frescos, usa pouco óleo e recorre a métodos de confeção lentos, o que se traduz em propostas saborosas, leves e coloridas. A comprovar no restaurante Bếp Việt, de portas abertas na Baixa do Porto.



Chama-se Bê’p Việt, “a cozinha do Vietname”, fica no Porto, e é apresentado como um restaurante que, sendo moderno, respeita as tradições e a cultura daquele país. Isso transparece logo nos elementos decorativos, que incluem as típicas lanternas da cidade de Hoi An, Património Mundial, e peças de artesanato pintadas à mão.

São objetos bastante coloridos, tal como os pratos que vão para a mesa, tendo por base ingredientes como o arroz, em diferentes formas e texturas, os vegetais, o famoso molho de peixe ou as imprescindíveis ervas – muitas delas vindas do Vietname, como vários outros produtos, dos cogumelos ao café. Este último merece, aliás, lugar de destaque, ou não se tratasse do segundo maior produtor de café do globo, a seguir ao Brasil.





Nhung Dang, médica dentista que se mudou para Portugal há meia dúzia de anos, vinda de Ho Chi Minh, fala de propostas leves e saudáveis, na medida em que a cozinha vietnamita aposta em produtos maioritariamente frescos, usa pouco óleo e recorre a métodos lentos de confeção, explica. Nhung conduz os destinos do restaurante a par com José Pedro Vieira, sendo a dupla responsável também por outro espaço portuense: o Bubble Me Bubble Tea (que serve piza vietnamita).

Por agora, estamos no Bê’p Việt, inaugurado há menos de um ano, na rua da Picaria, para saborear os seus pratos compostos por diversos ingredientes e cores, alguns dos quais se encontra à venda nas ruas do Vietname. Ora, aqui, podemos escolher entre a esplanada e três salas.





Uma das sugestões com mais saída é o tradicional phở, sopa feita a partir dum caldo que leva pelo menos oito horas a cozinhar, e ao qual se junta noodles de arroz, carne de vaca ou frango, por exemplo. Claro que existem outras possibilidades, da salada de camarão (gỏi tôm) ao rolinho frito (chả giò), passando pela sanduíche com frango grelhado (bánh mì gà nướng), pela massa de arroz com porco grelhado ao estilo de Hanoi (bún chả Hà Nội) ou pelo arroz com porco grelhado e ovo estrelado ao estilo de Saigão (Cơm Sài Gòn).





A equipa de cozinha, totalmente vietnamita, prepara aquelas e outras opções, inclusive, vegetarianas. E não faltam sobremesas, como a “Doce Vietname” (Việt Nam ngọt ngào), que reúne três doces tradicionais – envolvem desde pudim de tofu, tapioca e leite de coco até arroz com pandan, banana e amendoim, entre outros sabores, para apreciar do mais frio para o mais quente. Para beber, além de chá e cerveja vietnamitas, a casa disponibiliza vinhos portugueses. Ao longo da refeição, vêm à tona as ligações históricas entre Portugal e o Vietname, e também aqui os dois países se cruzam.

Bê’p Việt

Rua da Picaria, 78, Porto (Baixa)

Tel.: 222 083 832

Das 12h30 às 15h30 e das 18h30 às 23h. Encerra à terça.

Preço médio: 20 euros