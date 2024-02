Azeite é o ingrediente principal da Quinzena Gastronómica de Marvão

Restaurantes do concelho de Marvão recebem a 19º Quinzena Gastronómica das Comidas d' Azeite, entre 3 e 18 de fevereiro.

Em 14 restaurante deste concelho do Alto Alentejo, o azeite da região será o ingrediente de destaque de várias propostas gastronómicas, entre entradas, pratos principais e sobremesas.

Não faltará nas mesas vários tipos de açordas, tordo frito, galinha tostada, naco de gamo ao alhinho ou pera dourada com azeite e mel.

O tradicional Almoço Convívio das Comidas d’Azeite realiza-se a 4 de fevereiro, domingo, no Porto da Espada. Será servido pela Associação Cultural Desportiva e Recreativa Portus Gladii, e conta também provas de azeites do concelho.

A Quinzena encerra com uma caminhada, igualmente promovida pela Portus Gladii, dia 18 de fevereiro, pela Rota do Contrabando.

RESTAURANTES ADERENTES:

MARVÃO

Restaurante da Casa do Povo

Varanda do Alentejo

Fago

Restaurante Dom Manuel

PORTAGEM

Restaurante J. J. Videira

Restaurante Mil-Homens

O Tachinho

O Sever

Filip.É

Zé Calha

SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS

Pau da Canela

ESCUSA

Petiscos da Olga

OLHOS D’ÁGUA

D’Oliveira Restaurante

BEIRÃ

Sabores de Marvão