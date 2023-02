As tabletes da mestre Odete Estêvão comprovam os benefícios do cacau

Inventiva e sem medo de aceitar desafios, Odete Estevão lançou-se no mundo do chocolate, procurando (dar a) provar os benefícios de um consumo de qualidade, com moderação, através das suas tabletes e outras criações com cacau.



Incluir chocolate numa dieta nutricionalmente equilibrada pode parecer, à primeira vista, contraditório, mas foi o que Odete Estêvão propôs quando deu consultas de nutrição, promovendo o conceito Choconutrition por ela criado. Natural do Zimbabué e em Portugal desde os seis anos, formou-se em Design Industrial, tirou outras duas licenciaturas – em nutrição humana, social e escolar e em design de equipamentos -, um mestrado em nutrição clínica, e é hoje uma defensora do consumo de chocolate.

Por consumo entenda-se chocolate de qualidade, em doses moderadas. “O cacau, que vem dentro da semente de um fruto, é uma substância muito rica em minerais – mais do que vitaminas – e em antioxidantes. É uma pena que seja considerado mau para saúde, até porque a manteiga de cacau é uma gordura vegetal que ao entrar no organismo se transforma em gordura insaturada, excelente para o funcionamento do sistema cardiovascular”, defende a fundadora do Cacau Clube de Portugal.

O melhor chocolate deve ter, com efeito, entre 70 e 85% de cacau. Já na produção, Odete aplica os conhecimentos que obteve num curso da École du Grand Chocolat (de Valrhona, em França), trabalhando com chocolates de origem (Venezuela, Peru, Madagáscar, São Tomé e Príncipe e Equador) e produzindo o próprio chocolate de acordo com o sistema “bean to bar” (do grão de cacau à barra de chocolate), com cacau do Peru e da Venezuela. Produtos que “estimulam todos os sentidos”, nota.

A oferta é diversificada e vai das tabletes (com gengibre, laranja confitada, pimenta rosa e flor de sal, incluindo recheadas com ganache sem lactose) às trufas, cookies e bombons (com frutas, bebidas espirituosas e frutos secos), passando pelas tartes e bolos para todos os gostos. A loja online assegura entregas em todo o país, sendo também possível encontrar os produtos em lojas gourmet e garrafeiras nas zonas de Lisboa e Oeiras, onde Odete abrirá, brevemente, um novo ateliê de produção.