Arroz produzido em Estarreja dá forma aos biscoitos da Padaria Campinos

Biscoitos com farinha de arroz em diferentes variedades estão disponíveis nesta casa, em Salreu, por encomenda.

Depois de a Junta de Freguesia de Salreu ter recuperado o cultivo de arroz nos campos desta freguesia pertencente a Estarreja, a Padaria e Pastelaria Campinos lançou biscoitos produzidos com esse mesmo produto. Biscoitos de arroz simples, com coco, com chocolate, broinhas e junquitos (com uma metade mergulhada em chocolate) são as variedades destes doces com um baixo teor de açúcar, sem glúten, leite, corantes ou conservantes.

O arroz, em farinha e em granulado, e os ovos são os principais ingredientes destes biscoitos ricos em fibra e proteína, que se conservam bem durante um mês. As encomendas podem ser feitas contactando o estabelecimento. A Padaria Campinos está recetiva a ter o seu produto noutros pontos de venda.