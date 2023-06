Almoçar em conta durante o Caminho de Santiago, em Paredes de Coura

Os menus de almoço acessíveis e variados são o principal atrativo deste Bom Retiro, que junta trabalhadores da freguesia de Rubiães (Paredes de Coura) e peregrinos em jornada espiritual.

As telas preenchidas por dedicatórias e mensagens com referências a Santiago que adornam as paredes do Bom Retiro denunciam a proximidade daquele sítio ao Caminho de Santiago. Na verdade, não podia ser mais próximo: o Caminho passa mesmo em frente ao restaurante que, naturalmente, recebe peregrinos com regularidade. Mas não só. O espaço é um dos sítios escolhidos para almoçar por quem trabalha em Rubiães, graças aos preços simpáticos que ali se praticam.

Há serviço à carta, mas é o menu de almoço que mais comensais atrai. Por 7 euros tem-se direito a sopa, pão, bebida, café e prato, sendo que durante os dias úteis há duas ou três opções. Uma de peixe está sempre garantida, seja dourada, robalo, solha ou carapau. Já os pratos de carne podem variar entre sugestões como massa à lavrador, feijoada ou frango assado. Este último é um sucesso e esgota sempre, havendo quem chegue ao restaurante às 11.30 horas para garantir o prato, conta entre sorrisos Rafael Cerqueira da Cunha, proprietário.

Filho da terra, Rafael emigrou para a Suíça em 1983 e por lá trabalhou no Hôtel des Bergues – hoje chamado Four Seasons Hôtel des Bergues -, na cidade de Genebra, chegando a ocupar o cargo de chefe de equipa. Ainda passou por uma casa de vinhos, onde tratava do engarrafamento e da distribuição, até que no ano 2000 regressou a Portugal por motivos pessoais. Abriu uma loja na Fortaleza de Valença mas dizia, sempre que passava pelo restaurante fechado, que ainda iria ficar com ele, dado os dotes culinários da mulher, Odete Taveira, e o seu jeito para lidar com o público.

E assim foi, há cerca de 12 anos. Rafael e Odete lançaram-se à aventura, mas rapidamente perceberam que não iam conseguir dar conta do recado sozinhos, uma vez que o restaurante teve sucesso logo de início. A equipa cresceu e o casal acabou por se afastar, confiando os destinos da cozinha a Jorge Cunha. No entanto, Rafael, que agora apenas trata da contabilidade, continua a guardar boas memórias passadas no restaurante. Como a noite em que fez companhia até de madrugada a um jovem peregrino escocês que queria ver um mundial de râguebi, há coisa de uma década.

O rapaz, sensibilizado, anotou o gesto no seu caderno de bordo e mais tarde, já no país natal, acabou por não resistir a um tumor. Os pais descobriram a anotação no seu caderno e já visitaram Rafael por duas vezes, trazendo-lhe sempre lembranças alusivas ao clube do jovem. E as paredes do Bom Retiro contam muitas outras histórias.

Menu do dia

7 euros (sopa, pão, prato, bebida e café)

Especialidades: peixe grelhado, feijoada, frango assado, massa à lavrador

Sobremesas: arroz-doce; leite-creme; mousse de chocolate; salada de fruta