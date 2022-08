Almoçar a bom preço numa quinta centenária, em Gaia

Um menu executivo a preço simpático, uma envolvente verde e um sossego difícil de encontrar no centro urbano da cidade são alguns dos motivos que fazem esgotar os almoços no Restaurante Quinta do Fojo.

Para lá dos muros da Quinta do Fojo, em Canidelo, encontra-se um pulmão verde procurado por golfistas, jogadores de padel e comensais que pretendem escapar ao rebuliço urbano daquela zona. Apesar de estar junto à VCI e pertíssimo do centro de Gaia, a propriedade é um lugar sereno, recheado de jardins, noras, lagos e diversos tons de verde, proporcionados pelos carvalhos, sobreiros, pinheiros, cameleiras, e pelo campo de golfe, em funcionamento desde 1997, sendo uma referência no Norte do país.

Ainda na quinta, há campos de padel e uma casa senhorial, fundada em 1714 por William Neville, general inglês descendente em linha direta de Ralph Neville, avô e bisavô de reis de Inglaterra, faz saber o site da quinta. Um século mais tarde, a família Neville hospedou o general Wellington e permitiu-lhe fazer da Casa do Fojo o quartel-general das forças anglo-portuguesas durante o ataque no Porto às tropas napoleónicas. Foi em sua homenagem que uma das áreas do elegante restaurante, hoje concessionado à Arcádia, recebeu o nome Sala Wellington, explica Vitor Taveira, gerente do restaurante. Há ainda a sala principal e o deck, virado para o campo de golfe, e com 50 lugares, que geralmente ficam ocupados na sua totalidade. E percebe-se porquê: à envolvente aprazível junta-se um menu executivo a preço simpático, servido de segunda a sexta, entre as 12.30 e as 15 horas. Aos fins de semana e feriados vigora a carta, e as noites estão reservadas para eventos.

Os pratos vão variando todos os dias, mas estão garantidas cinco opções – duas de carne, duas de peixe e uma vegetariana -, que são sempre apresentadas no Facebook do restaurante. À data da visita da “Evasões” estava a sair cachaço assado com arroz no forno, arroz de pato, spaghetti nero com gambas, bacalhau à Brás e “cevadotto” vegano. Os preparados costumam ter por base o receituário tradicional, podendo haver também carne de porco à alentejana, feijoada de chocos e mil-folhas de legumes, entre muitas outras propostas. As doses são generosas e do menu também faz parte pão e manteiga aromatizada, sopa ou salada, uma bebida (água, refrigerante, um copo de vinho tinto ou branco, ou uma cerveja) e um café. Por mais 2,5 euros tem-se direito a sobremesa, podendo escolher-se entre tarte de limão merengada, tarte de amêndoa, mousse de chocolate, cheesecake de framboesa e salada de fruta.





Quem visitar o restaurante fora dos dias úteis poderá escolher à carta pratos como polvo grelhado com batata a murro e grelos, rosbife com esparregado, chips de batata-doce e molho demi-glace, ou prego no prato. Aquando da mudança de estação, haverá novos tons na folhagem e novos pratos na carta, caso do salmão com puré de couve-flor e legumes salteados e do tornedó com molho de vinho do Porto.

Menu executivo: 13 euros (inclui pão e manteiga, sopa ou salada, prato, bebida e café)

Especialidades: bacalhau à Brás, feijoada de chocos, cachaço assado, carne de porco à alentejana, mil-folhas de legumes

Sobremesas: tarte de limão merengada, tarte de amêndoa, mousse de chocolate, cheesecake de framboesa e salada de fruta