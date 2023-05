A Semana do Cabrito de Condeixa-a-Nova está de volta

Durante nove dias, doze restaurantes de Condeixa-a-Nova participam na nova edição do festival gastronómico, que dá palco ao cabrito assado.

Doze restaurantes de Condeixa-a-Nova vão participar na 10.ª Semana do Cabrito, uma realização da Câmara Municipal que começou este sábado e se prolonga até 07 de maio. “Cabrito assado de Condeixa, o melhor de Portugal!” é o lema do município para mais uma edição do festival gastronómico, que faz valer a qualidade dos pastos dos caprinos, entre as terras férteis do Baixo Mondego e os calcários da Serra de Sicó.

O presidente da Câmara local, Nuno Moita, disse aos jornalistas, na apresentação da iniciativa, que mobiliza 12 restaurantes, menos quatro do em 2022, que a autarquia ponderou “uma contenção de custos” nos incentivos ao programa, atendendo à atual situação económica do país.

Ainda assim, custeia 10 quilos de cabrito para cada uma das empresas aderentes, a fim de valorizar a gastronomia do concelho e da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, cujo presidente, Emílio Torrão, interveio também na apresentação do programa.

No ano passado, os comensais da Semana do Cabrito de Condeixa pagavam 15 euros por um prato de cabrito assado, preço que nesta edição sobe para 17,50, incluindo a bebida, uma escarpiada (sobremesa local à base de massa de pão, açúcar amarelo e canela) e um café.

No final de cada refeição, segundo Nuno Moita, “o cliente vota no seu favorito”, contribuindo para a escolha do restaurante vencedor, que será agraciado com o prémio “Cabrito de Ouro” da Câmara Municipal de Condeixa. Neste concurso “para promover o prato de maior tradição do concelho”, onde está situada a antiga cidade romana de Conímbriga, o galardão fica em exposição no restaurante vencedor até à edição do ano seguinte do festival Sabores de Condeixa – Semana do Cabrito.

Nuno Moita entregou hoje o prémio ao restaurante O Filipe, que ganhou o “Cabrito de Ouro 2022”, relativo à nona edição da iniciativa gastronómica e turística. “Este é um trabalho de promoção de um produto endógeno e de um concelho” ao qual, na opinião de Emílio Torrão, cabe “aprimorar o resultado”. Para o líder da CIM, também presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, o cabrito assado “é mais um dos produtos a valorizar a gastronomia” da Região de Coimbra, que reúne 19 municípios.