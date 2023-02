A Mestre Cacau, em Beja, infusiona o chocolate com ingredientes do Alentejo

Da Mestre Cacau, em Beja, seguem para todo o país trufas, bombons e tabletes que infusionam o chocolate com ingredientes como o alecrim, o poejo e o medronho. Obra de um casal que trabalha com chocolate belga e francês.

Uma doce fusão entre chocolate e ingredientes tradicionais do Alentejo é o que traz a Mestre Cacau, marca criada há 17 anos por João Silva e a mulher, Célia, em Beja. O engenheiro agroindustrial – que acabaria por fazer um doutoramento em engenharia alimentar com especialização em recheios de bombons com baixo valor calórico – e a assistente social procuravam fundar o próprio negócio, até se depararem com o chocolate em viagens à Bélgica e em França.

“Ficámos muito impressionados com as variedades e os aromas. Tudo coisas que não havia em Portugal na altura”, recorda João à “Evasões”. Os amigos reagiram à ideia da marca de chocolate com reservas, mas nada os demoveu de abrir loja na cidade. “No início ainda estávamos muito colados às receitas belgas e francesas, com pralines, muita pasta de avelã e de amêndoa e aguardentes de armanhaque”. A curiosidade dos clientes fê-los inovar.

“Foi aí que nos lembrámos de aproveitar os produtos do Alentejo, como aguardente de medronho, e foi um sucesso”, continua João Silva. São trufas produzidas à mão, tal como os bombons com recheios de poejo (a lembrar o sabor do After Eight), mel caramelizado, azeite virgem e medronho, num total de 20 referências. Também têm trufas com recheio de alecrim, erva “usada nas procissões alentejanas”. As tabletes ora são mais “convencionais”, ora de chocolate de leite com aromas.

A tablete de poejo e sementes de linhaça torradas recebeu uma medalha de ouro no Concurso Nacional de Chocolates Tradicionais organizado pelo CNEMA e Qualifica/oriGIn Portugal. “As sementes dão-lhe uma textura crocante e a torra um sabor a caramelo”, diz. Sucesso são ainda as azeitonas confitadas cobertas de chocolate negro. “A confitagem dura um mês, para as adoçar, e no lugar do caroço pomos gengibre para dar um toque picante.”