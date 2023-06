Uma viagem a Espanha pela sua gastronomia

Nem só de tapas se enche o prato no país vizinho, apesar de as adorarmos. Descubra os pratos tradicionais que tem de provar se atravessar a fronteira.

Há muitos motivos que nos levam a viajar e provar a gastronomia de outros países está definitivamente na lista. Sentarmo-nos à sombra de uma esplanada enquanto nos servem pratos deliciosos que sabemos só poder comer naquela cidade específica é uma sensação incomparável. E quando essa esplanada é numa das comunidades autónomas de Espanha, uma coisa é certa: vamos sair do restaurante a chorar por mais.

Apesar de muitas vezes acharmos que conhecemos tudo o que a culinária espanhola pode oferecer, a cozinha tradicional do país vizinho ainda tem muitas cartas na manga para nos surpreender. E a fabada asturiana é uma delas.

Embora o nome sugira um guisado em que as favas são protagonistas, são os fabes as verdadeiras personagens principais deste prato vindo diretamente das Astúrias. Este tipo de feijão branco é um presente que a Natureza dá ao ser humano, crescendo nas planícies asturianas mais próximas dos rios. Os fabes são tão especiais que receberam uma Indicação Geográfica Protegida.

Além dos fabes, a morcela é outro dos ingredientes que tornam a fabada um prato de aquecer a alma, o coração e também o estômago, sobretudo nos dias mais frios e húmidos. Diretamente da cozinha das famílias asturianas, este guisado é um clássico nos restaurantes do principado. Para ter a experiência completa, beba uma sidra numa das sidrarias espalhadas pelas cidades e vilas asturianas e aprecie o ritual com que é servida.

De barriga cheia, terá mais força para conhecer as maravilhas das Astúrias. Comece pela localidade de Cangas de Onís, onde se encontra o místico Santuário de Covadonga, construído numa gruta. Não perca também os lagos de Covadonga e as restantes paisagens do Parque Nacional dos Picos da Europa. Quando tiver saudades da cidade, as vibrantes Oviedo, Gijón e Avilés estarão à sua espera. Ou então faça uma viagem maior até à capital espanhola, que o receberá de braços abertos com museus, palácios e, claro, tortilhas.

Em Madrid e um pouco por todo o país, será impossível fugir a esta rainha da culinária espanhola e símbolo da dieta mediterrânica. Além de ser feita à base de batata, a tortilha leva azeite, ovos e cebolas, estas últimas opcionais, por isso não deve ser confundida com a sua variante galega, que é doce, mas já lá vamos.

Além das fabes, a morcela é outros dos ingredientes que tornam a fabada um prato de aquecer a alma, o coração e também o estômago

Por falar na Galiza, é impossível ignorar as suas lindíssimas praias. Das maiores às mais familiares, a comunidade autónoma tem areal para todos os gostos e também o peixe e marisco mais frescos que pode imaginar. Se não acredita, dirija-se ao restaurante galego mais próximo da costa e peça vieiras.

Além de a sua concha ser o símbolo dos caminhos de Santiago – e Santiago de Compostela é um motivo mais do que suficiente para visitar a Galiza –, o seu miolo é uma iguaria deliciosa, quer cozinhado, quer cru.

As ostras são também uma iguaria a descobrir nas costas galegas, de preferência regadas com gotas de limão. Mas se o seu amor por marisco não se ficar por aqui, rume à costa mediterrânea e prove a caldereta de lagosta, um mergulho no mar a cada colherada.

Já para os fãs de carne, especialmente os amantes de cordeiro de leite e o leitão assados, sugerimos atravessar a fronteira até Castela e Leão. E já que chegou a esta comunidade autónoma, não se vá embora sem visitar as províncias de Ávila, Burgos e Leão, onde o património humano e o natural se unem para dar aos visitantes paisagens de beleza ímpar.

Igualmente obrigatório numa visita a Espanha é provar o presunto ibérico, um dos produtos mais famosos e cobiçados do país vizinho com quatro denominações de origem principais: Guijuelo, Dehesa de Extremadura, Huelva e Los Pedroches. A par do presunto ibérico, delícia que se desfaz na boca, tem de provar os enchidos tipicamente espanhóis. Entre eles, destaca-se a sobrasada, uma excelência gastronómica das Ilhas Baleares. Pode acompanhar este enchido com um queijo de Mahón, também tipicamente balear.

Para aquela hora em que só lhe apetece um doce, não pode passar ao lado das filloas da Galiza, uma versão doce da tortilha

Porém, os dias mais quentes pedem refeições refrescantes como a salada campera murciana. Tal como o nome indica, a salada campera vem de Múrcia, uma cidade com origens árabes e cuja herança ainda hoje é visível nos restos arquitetónicos da Almunia Real, a segunda residência dos reis árabes, e no Museu de Santa Clara.

Por fim, não pode dar a sua visita a Espanha por terminada sem a última parte de qualquer refeição: a sobremesa. Se não dispensa uma boa peça de fruta no fim da refeição, Valência tem as laranjas mais sumarentas e Huelva, na Andaluzia, oferece-lhe os morangos mais saborosos. Já as Canárias têm as melhores bananas espanholas.

Para aquela hora em que só lhe apetece um doce, não pode passar ao lado das filloas da Galiza, uma versão doce da tortilha (lembra-se dela?), nem da ensaimada, típica de Maiorca. Imperdível nesta ilha, a maior do arquipélago das Ilhas Baleares, é também a capital, Palma, onde as noites são sempre animadas, as praias de água cristalina e as vistas de cortar a respiração.