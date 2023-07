Os restaurantes que pedem que siga a Estrela Polar

Quer esteja com a barriga a dar horas ou apenas com vontade de tomar um cocktail de fim de tarde, há restaurantes no Norte que não pode deixar fora da sua lista de próximas vistas. Três deles estão aqui.

O tempo frio típico da zona Norte de Portugal não se reflete na hora de sentar à mesa. Nem no sentido literal, nem no figurativo. Os nortenhos estão habituados às temperaturas baixas, mas são quentes de coração, querem o melhor para os seus e para os que vêm de fora e, às vezes, o melhor é mesmo um prato cheio. Nesse sentido, sugerimos-lhe três restaurantes que não pode mesmo deixar de visitar se comer bem faz parte dos seus planos.

Despensa do Marquês

Para relaxar no final de um dia atarefado, nada melhor do que um petisco leve, um cocktail saboroso e boa música ambiente. É exatamente isso que promete a Despensa do Marquês, em Guimarães, onde o ambiente intimista convida a ficar à conversa durante mais um pouco, até que se perca a noção das horas. Da sangria à caipirinha, dos pregos às tapas, este é o sítio ideal para estar com os amigos numa tarde de verão.

Contacto: 253 518 304

Morada: R. de Dona Teresa 441, Guimarães

João da Reta

Por muitos gabado nas redes socias, o restaurante João da Reta é o local ideal para quem está por Felgueiras e quer comer como quem está em casa. Com uma garrafeira de fazer inveja a qualquer adega e funcionários sempre dispostos a ajudar, é praticamente impossível sair deste estabelecimento sem ter a barriga cheia. Das opções mais famosas do menu fazem parte o bacalhau na brasa com batatinhas a murro, o frango no churrasco, o salmão e francesinha. Entre as entradas fartas e os pratos principais disponíveis, o nosso conselho é apenas para não ficar demasiado cheio antes da hora da sobremesa.

Contacto: 255 311 828

Morada: Av. Dr. Ribeiro de Magalhães, 794, Felgueiras

Solar da Picota

No centro histórico de Ponte de Lima encontra-se o Solar da Picota, um restaurante conhecido pela cozinha mediterrânica, que mistura o melhor de Portugal com o de Espanha. À sua frente está o chef José Sousa, que tanto se dedica a confecionar tapas, como carne, peixe e marisco. Se estiver com vontade de ficar pelos petiscos, os bolinhos de bacalhau, o chouriço minhoto na brasa e os ovos rotos com presunto ibérico e batatas fritas são possibilidades. Para os amantes de carne, os rojões à minhota, o costelão de vaca e o fillet mignon com redução de Porto e Fatias de Presunto Ibérico prometem não falhar. Já se estiver mais inclinado para os sabores que vêm do fundo do mar, pode optar pelo polvo na brasa com batatas e legumes, pelo arroz de tamboril e marisco ou pelas lulas com cebolada. Além disto, existem ainda pratos vegetarianos, como o risoto de legumes com parmesão. Para acompanhar, as opções passam pelos vinhos, sangrias e c ervejas Mahou, Alhambra e Maestra.

Contacto: 258 072 587

Morada: Largo da Picota 13, 4990-090 Ponte de Lima

Se está no Norte e comer bem é uma prioridade, a Despensa do Marquês, o João da Reta e o Largo da Picota já têm uma mesa preparada para si.

Para os amantes de vinho, os fãs de cerveja e os apreciadores dos cocktails: o Norte tem opções a pensar em si. Estas são apenas algumas que pode encontrar no Global Gastro Guide, um guia gastronómico internacional que tem Portugal como ponto de partida. Se quiser conhecer outras dezenas, passe na página. Não deixe que a barriga a dar horas seja o seu cartão de visita.