Nem só de francesinhas vive o Porto

Quer viva no Porto ou esteja apenas de passagem, há restaurantes que tem de conhecer. Para visitar com amigos, com a família ou sozinho, está na hora de se sentar à mesa e fugir à tradição.

Há poucas coisas em que lisboetas e portuenses concordam. Se para uns há cadeados, para outros há aloquetes; se uns dizem afia lápis, os outros dizem aguça; se há quem pendure a roupa em cabides, há os que a põem numa cruzeta. Estas pequenas diferenças servem como metáfora para tantas outras que distinguem estas duas populações. No entanto, se há algo que têm em comum é o gosto por bem comer e bem servir.

Se não acredita, basta sentar-se à mesa de um restaurante para o comprovar. Além de podermos aproveitar uma experiência gastronómica única, somos sempre presenteados com a amabilidade de quem nos atende com um sorriso no rosto. E para que não fique apenas com a nossa palavra, sugerimos-lhe três restaurantes o provam.

Trigo de Cantos





Apesar de se situar bem no centro do Porto, há uma casa na Praça dos Poveiros que tem o seu coração em Amarante. Desde junho de 2017 que o Trigo de Cantos serve a todos os que ali chegam comida típica da terra do seu proprietário, que nos aconchega do prato ao copo. Paulo Miranda mudou-se para a Invicta com o propósito de dar a conhecer produtos da sua terra natal e não se tem saído nada mal. Em tábuas ou sandes de pão de Pedronelo, podemos degustar vários produtos de fumeiro como a linguiça, a chouriça de carne ou a morcela, aos quais Paulo gosta de acrescentar queijos, pimentos padrón e até ananás, para ajudar a limpar o palato. As sandes de pernil, de alheira com ovo e de queijo da Serra com presunto são, contudo, as que mais protagonismo têm. E para não ficar de boca seca aconselhamo-lo a pedir o vinho, que é produzido pela família do proprietário, ou uma cerveja da gama Mahou.

Contacto: +351 968 730 519

Morada: Praça dos Poveiros, 122, 4000-393 Porto

Mr. Binho

Se anda com vontade de viajar até ao Japão, mas a logística não está fácil, pode optar por visitar o Mr. Binho (que não é a mesma coisa, mas quase). Os amantes de sushi vão delirar e os que não são, vão, com certeza, passar a sê-lo. O espaço é conhecido pelo sushi free style, um conceito mais avant-garde que o tradicional sushi de fusão, mas também podia ser pela decoração pensava ao pormenor. O gosto pela estética é também transposto para os pratos que nos deixam na dicotomia: devo comer porque tem tão bom aspeto ou não comer porque tem tão bom aspeto? Os gunkans são um dos sucessos da casa e vêm incluídos no menu de degustação que, caso queira, pode ser vegetariano.

Contacto: +351 229 377 258

Morada: Estrada Exterior da Circunvalação, 15960, 4450-162 Matosinhos

Mezzaluna

E uma vez que já vai embalado por este mundo fora, pode dar um saltinho a Itália sem sequer deixar o Porto. O Mezzaluna, em Vila do Conde, é o local ideal para o fazer. Situado na Praça da República, este estabelecimento que tem uma esplanada com vista para o rio Ave vai dar-lhe mais do que as típicas pizzas. Apesar de serem as estrelas da casa, com ingredientes de luxo como burrata e trufa, o Mezzaluna capricha nas massas e nos risotos. Os mais tradicionais têm ao seu dispor lasanha, penne carbonara e risoto de camarão. Por outro lado, aos que gostam de arriscar e experimentar combinações diferentes, aconselhamos o spaghetti de salmão fumado e manga, o risoto de gorgonzola e fillet mignon ou o de alho francês com entrecôte. Para beber, tem as clássicas sangrias e vinhos ou então as cervejas Mahou.

Contacto: +351 916 860 252

Morada: Praça da Republica, 6, Vila do Conde 4480-715 Portugal

Se está pelo Porto e quer fugir à tradicional Francesinha, pode optar pelos restaurantes Trigo de Cantos, Mr. Binho ou Mezzaluna.

Comer na Invicta não tem de ser sinónimo de Francesinha, como pode verificar com as recomendações dadas. Se ainda assim, quiser descobrir novos restaurantes, no Porto ou no resto do país, passe pela página do Global Gastro Guide, um guia gastronómico internacional que tem Portugal como ponto de partida. Porque de barriga cheia somos todos mais felizes.