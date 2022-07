Cantábria: o destino que desperta todos os sentidos

Areais de perder de vista, águas azul-turquesa, muitas rotas pela natureza e uma gastronomia que alegra o estômago e o espírito são apenas algumas das razões que o farão querer ir à descoberta deste paraíso.

Se são estes os seus desejos para as próximas férias – praia, montanhas, paisagens verdes, arquitetura histórica, surf e momentos de relaxamento – Cantábria, em Espanha, é o destino que vai transformar todos os seus sonhos em realidade e surpreendê-lo ainda mais. A sua localização privilegiada, entre a alta montanha Cantábrica e o mar Cantábrico, confere-lhe uma beleza incrível, que alterna entre paisagens marítimas e montanhosas. As suas florestas abundantes e os seus extensos espaços verdes proporcionam aos amantes da natureza o ambiente perfeito para a prática de desporto ao ar livre.

Santander, a capital da região cuja vida gira em torno da sua baía, reconhecida como uma das mais belas do mundo, é uma das cidades mais elegantes e bonitas da costa norte de Espanha e o destino ideal para uma escapadinha perfeita de dois dias. Comece por visitar o incrível centro histórico. Dê um passeio pelas ruas e vá descobrindo os seus monumentos a cada passo. É impossível não reparar nas grandiosas fachadas que por lá se veem. Se continuar pela rua Hernán Cortes, chega à Plaza Porticada, um dos lugares mais animados da cidade e um dos símbolos da região, já que foi construído para ser o novo centro da cidade, após um incêndio que devastou Santander em 1941.

A Igreja Cristo e a Catedral de Santander, em frente à Igreja Compañía, e a Plaza del Ayuntamiento são outros dos locais que vai encontrar durante o seu passeio pelo centro histórico, assim como o Museu de Arte Moderna e Contemporânea. Por fim, passe no Mercado Esperanza. É lá que encontra o peixe mais fresco de Espanha. Depois de uma manhã cultural, aproveite para ir às compras. Se continuar pelas ruas Jesús de Monasterio e San Fernando entrará na zona mais comercial de Santander, ideal para comprar um presente ou uma recordação da viagem. A tarde é o momento ideal para conhecer o lado marítimo de Santander, caminhando pela bela zona portuária. Pode tomar um café no Paseo de Pereda, pois está cheio de elegantes estabelecimentos que certamente vai adorar.

O Museu Marítimo merece uma paragem para conhecer o seu interior, com modernos aquários e para que possa conhecer melhor a relação do Homem com o mar. Quando deixar o museu para trás começará a ver a zona das praias, Los Peligros e La Magdalena será as que verá primeiro. Pela noite opte por jantar deliciosas tapas nos arredores da Plaza de Cañadío, uma das zonas mais conhecidas da cidade. Jardines de Pereda, Plaza Porticada, Biblioteca e Casa Museo Menéndez Pelayo, Grúa de Piedra, Palacete del Embarcadero, Centro Botín, Escultura Los Raqueros e Praia Magdalena são outros dos sítios pelos quais pode (e deve) passar neste primeiro dia.

No segundo dia comece por um passeio na bela Península de Magdalena, uma das áreas mais bonitas e especiais de Santander. Desça pela rua Horadada até à praia e, junto às rochas, obtenha uma visão preciosa da Isla de La Torre y Horadada. Vai adorar passar perto da praia de Bikini para conhecer o Embarcadero Real e chegar ao Faro de la Cerda. Se continuar a contornar a península, chegará a uma esplanada que o leva à joia de Santander – o Palácio de la Magdalena. No topo da península, chega a hora de tirar uma fotografia do majestoso Palácio Real e das vistas incríveis que se obtêm desde ali.

Depois de uma manhã muito agradável, nada melhor do que almoçar. Se seguir pela avenida Reina Victoria e atravessar os belos jardins de San Roque, chegará à Plaza de Italia. Aqui vai encontrar o majestoso e emblemático Gran Casino que, criado em 1916, domina a cidade e contribui para aumentar aquela sensação de conto de fadas em que parecemos estar. Nesta zona, especialmente no verão, há muitas esplanadas com vista para a praia, ideais para comer enquanto a brisa do mar o acompanha.

El Sardinero é uma das zonas mais populares da costa, por isso depois de comer não deve perder um mergulho em nenhuma das suas magníficas praias, como a del Camello ou La Concha. O Farol do Cabo Mayor, com 30 metros de altura, é perfeito se o que procura é uma paisagem mais selvagem, já que o mar é mais aberto e as falésias valem a pena admirar. Não perca um dos momentos mais especiais do dia em Santander – o pôr do sol. A melhor vista é na zona de Cabo Mayor, uma vez que, de lá, pode ver como o sol se põe no horizonte do mar Cantábrico.

Se existe um explorador dentro de si, fique a saber que em Cantábria existe a maior quantidade de cavernas com arte rupestre do mundo, mais de 60 com pinturas nas suas paredes. A gruta de Altamira e outras nove, declaradas Património da Humanidade, são o símbolo universal dessa valiosa herança paleolítica, que coexiste com outro legado subterrâneo que não é menos surpreendente, as mais de nove mil cavernas com formas geológicas impressionantes e paisagens espetaculares, como o El Soplao.

Quer seja para uma viagem romântica a dois, para as desejadas férias em família ou com amigos, Cantábria tem tudo isto e muito mais para uns dias inesquecíveis, recheados de boas recordações. Faça as malas, pois este paraíso espera por si.

Para mais informações: spain.info