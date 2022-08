Vem aí um festival de cerveja artesanal com música ao vivo, na Sertã

A Câmara da Sertã, no distrito de Castelo Branco, vai organizar, de 1 a 3 de setembro, o Provart, um festival de cerveja artesanal com mais de 17 marcas nacionais. O evento decorre no Jardim nas Margens da Ribeira.

“Dirigido a quem aprecia e se aventura pelo mundo da cerveja artesanal, o Provart apresentará 17 marcas nacionais, uma marca belga e uma marca de sidra”, lê-se em nota do município da Sertã.

O evento é uma das experiências de cerveja artesanal e de convívio de referência no interior do país.

“Mais do que um festival, o Provart é a combinação perfeita do verão, uma viagem à cultura da cerveja artesanal acompanhado de boas vibrações e de beleza natural”, sublinhou a organização.

Apesar de a atração principal ser a cerveja, o festival também conta com música ao vivo e gastronomia.

“O alinhamento do cartaz musical destaca-se pela irreverência, convidando o público para noites de ironia selvagem de Blues Rock, flamenco com fusão de jazz e música latina e também alegria e glamour, com um final de sabor exótico do cabaret sonoro típico das décadas de 50 e 60, da carismática Suzie and the Bois, e o reviver do passado com o tributo à banda Mamonas Assassinas”, referiu a autarquia.

O cartaz é composto por Nightmare’s Blues, Damn Sessions, Nico Drums & Blues, Flamen4et, Somamonas, Marco Figueiredo & Quinteto Latino e Suzie and the Boys.

A entrada no festival é gratuita, sendo indispensável a compra do copo oficial para as provas das cervejas.