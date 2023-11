Pedro Duarte, do Wine & Books Hotels Porto, é o Bartender do Ano

Já é conhecido o Bartender do Ano 2023. Pedro Duarte, do Wine & Books Hotels - Porto, conquistou esse título na final daquele concurso de bar, que se realizou, no passado domingo, no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras.

O bartender de 30 anos, natural de Vila Nova de Gaia, brindou o júri com três criações próprias: Perfect Serve de Villa Oeiras Superior 15 Anos harmonizado com um macaron de abóbora e beterraba; “Cracavellos” (Cocktail Villa Oeiras); e “Desobediência Artística” (Cocktail Artístico).

“Ganhar o Bartender do Ano significa muito para mim. É a concretização de um objetivo pessoal. Uma competição que tem uma tradição de vencedores únicos, e daqui para a frente só me resta valorizar este nome, para que a indústria de bar continue a crescer”, afirmou Pedro Duarte, citado em comunicado.





Na final da competição participaram ainda Luís Costa (Torto, Porto), que obteve o segundo lugar; André Costa (Four Seasons Ritz Lisbon), que ficou na terceira posição; Bruno Fernandes (Bistro 100 Maneiras, Lisboa); Tiago Santos (Bairro Alto Hotel, Lisboa); e Vivaldo Queirós (Varandas Cocktail & Wine Bar, Faro).

Do júri, presidido por Wilson Pires (Verso Cocktails), fizeram parte Constança Cordeiro (Toca da Raposa e Uni), Fernão Gonçalves (Plateform) e Marcella Ghirelli (Cella). Os trabalhos dos finalistas foram avaliados ainda por Noah Zagalo, artista plástico que criou o troféu, e Alexandre Lisboa, coordenador técnico do projeto da Vinha e do Vinho de Carcavelos Villa Oeiras.

O concurso, que procura valorizar a coquetelaria portuguesa e os seus talentos, arrancou em 2014, e já destacou nomes como Wilson Pires, Carlos Santiago, Jaime Montgomery, Daniel Carvalho ou Luís António. A edição mais recente foi organizada pela The Bottle Affair, uma parceria Edições do Gosto, e teve como vencedor Pedro Duarte, atualmente no Wine & Books Hotels – Porto.