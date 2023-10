Mercado de Vinhos regressa ao Campo Pequeno com novidades

Pequenos e médios produtores de vinho reúnem-se no Campo Pequeno entre 17 e 19 de novembro, para a 10.ª edição do Mercado de Vinhos. Cursos, gastronomia, uma exposição e pintura com vinho também fazem parte do certame.

O Campo Pequeno, em Lisboa, volta a receber o Mercado de Vinhos, que regressa com a sua 10.ª edição durante três dias, de 17 a 19 de novembro. Como já vem sendo apanágio, a iniciativa vai reunir a presença de pequenos e médios produtores de vinho de várias regiões do país e este ano conta também com a presença de destilados, nomeadamente as aguardentes e os gins de produção portuguesa que estarão entre os expositores.

De regresso está também o Concurso de Vinhos, que terá a sua edição integrada na programação do mercado, e que vai distinguir “A escolha do Mercado”. Na prática, um leque de jurados profissionais e a Associação de Escansões de Portugal apreciarão os vinhos submetidos pelos expositores presentes e elegem os melhores em quatro categorias: as melhores compras até cinco euros, entre cinco e doze euros, mais de doze euros e vinhos arrojados.

O Mercado de Vinhos do Campo Pequeno terá ainda cursos de Iniciação à Prova, nos quais os visitantes podem aprender a forma correta de degustar vinho, perante inscrição prévia. Além disso, a Exposição dos Aromas dá a conhecer as castas portuguesas e aromas identificativos dos vinhos. Esta edição terá ainda zona de alimentação e a presença da artista Ekaterina Zavodun, que estará no local a desenhar e pintar com vinho.

A iniciativa acontece entre as 16h e as 21h (dia 17), entre as 11h e as 21h (dia 18) e entre as 11h e as 20h (dia 19). A entrada custa cinco euros (sem copo) ou oito euros (com copo) e os bilhetes estão à venda nas bilheteiras do Campo Pequeno, na Ticketline e na entrada do evento, no próprio dia.