Matriarca é o novo clube de vinhos por assinatura da Symington

Companhia quis homenagear a matricarca da família com este um novo clube de vinhos- ou clube de enófilos, como eles preferem chamar. Os membros têm direito a vinhos premium.

A inspiração para a formação deste clube foi a memória de Beatriz Leitão de Carvalhosa Atkinson, membro da primeira geração da família e esposa de Andrew James, o primeiro Symington a vir para Portugal para trabalhar no setor do vinho do Porto, ainda em 1882.

Há dois tipos de subscrição para se aderir ao clube: o Boavista e o Bomfim. O primeiro tem duas seleções semestrais de seis vinhos premium, por 350 euros. O Bomfim custa 500 euros e tem também duas seleções de seis garrafas, mas de um patamar mais elevado. Tudo do portefólio da casa.

Quem for membro pode ainda aceder a uma loja online exclusiva, conhecer espaços normalmente interditos ao público através de um programa cultural, participar em formações ou lançamentos de novos produtos e reservar vinhos especiais. A Symington já tem as portas abertas aos primeiros 100 membros, que se podem inscrever através do site do projeto matriarca-club.pt. Quando chegar ao centésimo, as candidaturas seguintes serão colocadas em lista de espera até que seja anunciada uma nova fase de inscrições.