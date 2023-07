Icon, o novo rooftop de Lisboa tem cocktails de assinatura e vista rio

Está localizado no topo do hotel Hyatt Regency Lisboa, de frente para o Tejo e para a ponte 25 de Abril.

O novo rooftop da capital, inaugurado no passado dia 20 de julho, tem na vista privilegiada sobre o rio Tejo e nos cocktails de assinatura os seus maiores trunfos. O Icon está instalado no topo do hotel Hyatt Regency Lisboa, em Belém, e deve o nome à ambição de ser um projeto “icónico, diferenciador e vibrante”, lê-se em comunicado.

No espaço amplo – com capacidade para acolher entre 60 a 70 pessoas -, preenchido com sofás e outro mobiliário de tons claros, servem-se cocktails clássicos reinventados, personalizados com ingredientes frescos e técnicas modernas pelo barman Filipe Ventura (também responsável pelo bar do restaurante Viseversa).

Destacam-se o Cristal Mojito, feito com licor de cardamomo caseiro; o The Golden Hour Negroni, que homenageia o pôr do sol; o Mystic Mule, uma divertida adaptação do clássico Moscow Mule, que aqui leva mezcal em vez de vodka; ou a Cosmic Margarita, com tequila, licor caseiro de coentros, lima e ananás, terminado com uma telha de ananás salgada.





“Acreditamos que este vai ser um espaço que vai marcar Lisboa, os lisboetas e quem visita a capital. Este rooftop era aquilo que a propriedade Hyatt necessitava, e temos muita confiança no potencial deste conceito. Como é natural, pode ainda sofrer alterações, estamos a testar o formato ainda, queremos que todos estejam confortáveis, mas o mais importante está assegurado, uma imbatível vista do rio”, comenta Javier Soler, diretor-geral do Hyatt Regency Lisboa.