Há vinhos, gastronomia e jazz no primeiro Guarda Wine Fest

De 15 a 17 de julho, na Alameda de Santo André, na Guarda, estarão à prova vinhos das regiões da Beira Interior, do Dão e do Douro, integrando um cardápio de experiências, que incluem gastronomia e música.

No primeiro dia, Tiago Macena, enólogo beirão, conduzirá a “Conversa sobre Vinho: Grandes Castas Brancas – Encruzado, Rabigato e Síria” (19h30). Ao entardecer, os Blue Velvet Trio garantem os primeiros sons ao vivo (a partir das 18h00) e à noite o palco terá as sonoridades do jazz de fusão dos Indigo Quintet (21h30).

Sábado, as confrarias báquicas, gastronómicas e enogastronómicas convidadas iniciam, pelas 10h45, um desfile entre a Praça Luís de Camões e a Praça do Município, com a participação da Banda Filarmónica de Famalicão da Serra. Pelas 11h, são recebidas nos Paços do Concelho, seguindo-se desfile até à Alameda de Santo André com passagem pelo festival. Pelas 13h30, há música pela Fanfarra NemFáNemFum e dança, às 15h, com o grupo Swing Station.

Rodolfo Tristão, sommelier e provador da “Revista de Vinhos”, vai orientar a sessão “Conversa sobre Vinho: Vinhos de Altitude – o que os diferencia dos outros” (14h30). A meio da tarde, o evento acolhe o primeiro de dois show cookings. Em palco estará Diogo Rocha, chef de cozinha que tem realizado um trabalho notável de promoção de produtos das Beiras, aos quais empresta criatividade no restaurante Mesa de Lemos, na Quinta de Lemos, em Viseu, distinguido com estrela Michelin.

Ainda neste dia, ao final da tarde, o sommelier Rodolfo Tristão regressa com a “Conversa sobre Vinho: Tinta Roriz – a mesma casta em diferentes terroirs”. À noite, ouvem-se clássicos de swing pelo norte-americano John Pizzarelli, em concerto (21h30).

No último dia, a programação inclui a atuação da Fanfarra Kaustica (14h). A seguir, o sommelier Rodolfo Tristão embarca numa viagem pelo tempo com o objetivo de ilustrar a capacidade de evolução dos vinhos de altitude, na sua “Conversa sobre Vinho: Velhos são os Trapos – colheitas antigas de grandes vinhos”. Pelas 16h, a chef de cozinha Cristina Manso Prato será a protagonista de novo show cooking. A fechar estarão os ritmos latinos e brasileiros dos Carioca de Limão.

O Guarda Wine Fest terá em permanência a presença de dezenas de produtores de vinhos das regiões da Beira Interior, do Dão e do Douro que partilham a premissa da altitude, bem como propostas gastronómicas dos restaurantes Alameda, D’ sigual Wine House e Pensão Aliança. A entrada é livre e a participação nas atividades está sujeita aos lugares disponíveis. As provas de vinho nos diferentes expositores só serão possíveis com a aquisição do copo oficial do evento.

