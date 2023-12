Festival de cervejas de inverno regressa a Coimbra

Uma dúzia de cervejeiras artesanais e cerca de 50 referências estarão à prova no Mercado Municipal D. Pedro V, com a segunda edição do festival Strong Beers, em janeiro.

A cultura cervejeira artesanal volta a estar em destaque em Coimbra no último fim de semana de janeiro, com o regresso do Strong Beers – Festival de Inverno. De 26 a 28, a iniciativa focada nas cervejas de inverno vai dinamizar o Mercado Municipal D. Pedro V, entre as 11h e as 22h, com a segunda edição.

Ao todo, estarão à prova 12 marcas de cerveja artesanal e cerca de 50 referências de vários estilos. “O evento desafia os participantes a conhecerem as opções artesanais, nos seus diferentes graus, sabores, aromas e complexidade, e pretende, contribuir para a estratégia municipal de dinamização e de revitalização do Mercado Municipal D. Pedro V, que, dada a sua centralidade, é um espaço comercial, recém-renovado, dotado de todas as condições para receber um certame singular capaz de atrair novos públicos”, lê-se no site da autarquia.

O festival contará ainda com um programa de atividades, que será divulgado mais perto da data. Na primeira edição, em janeiro deste ano, o Strong Beers contou com a presença de marcas como Açor, Barona, Burguesa, Candal, Epicura, Dois Corvos, Lovecraf, Maldita, Rima, Vadia e Coola Boola. Além disso, o festival de cervejas de inverno recebeu o projeto solidário Merch for Ukraine, com todos os fundos angariados a serem doados para a iniciativa Power Life in Ukraine, para comprar geradores para hospitais ucranianos.