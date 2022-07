Artbeerfest: festival de cerveja artesanal está de volta a Caminha

Festival de cerveja artesanal pioneiro em Portugal, o Artbeerfest está de regresso à cidade minhota. Entre hoje, dia 14, e domingo, será possível experimentar muitas cervejas nacionais e internacionais.

Esta ano, em Caminha, estão presentes 45 cervejeiras, 21 das quais estrangeiras, com mais de 300 referências dos mais variados estilos.

Às portuguesas Dois Corvos, Letra, Barona, Rima, Ophiussa, Burguesa, entre outras, juntam-se cervejeiras de Espanha, França, Itália, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Alemanha, Finlândia, Letónia, Suíça, Sérvia, Croácia e da longínqua Argentina – uma surpresas desta edição com a estreia em Portugal da Juguetes Perdidos, uma das mais conceituadas cervejeiras da América do Sul.

Além de cerveja, e como acontece todos os anos, há uma vasta programação paralela. Haverá concerto de Fogo Fogo, que se juntam a “artistas da casa” como os Farra Fanfarra, e o espetáculo pirotécnico ambulante dos The Wolf, de Valência, Espanha. Os DJs convidados são Rui Trintaeum, A Boy Named Sue, Rita Lumiére, Mok Groove e Rodrigo da Matta.

Outra das atrações é a corrida Mikkeller World Run, agora na sua 5ª edição. A corrida e caminhada de 10 km onde os atletas se podem hidratar com uma cerveja e que tem a sua partida e chegada na praça dos cervejeiros.

ARTBEERFEST CAMINHA

14 e 15 de julho, das 17h às 4h

16 de julho, das 13h às 4h

17 de julho, das 13h às 22h

Entrada grátis