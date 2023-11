Descobrir 25 produtores de vinho na segunda edição do Wine Tasting Porto

Depois da estreia em 2022, o Wine Tasting Porto está de volta para a segunda edição, sábado, dia 25 de novembro, no Porto Palácio Hotel. As portas estarão abertas entre as 15h e as 20h.

O Douro é a região que estará mais representada nesta tarde de provas, mas a Bairrada, o Dão, o Tejo e os Vinhos Verdes também marcam presença. Do programa faz parte uma Masterclass intitulada Vinhos Fora da Caixa, que será dirigida pelo sommelier Tiago Simões (entre as 17h e as 18h), na sala Minho.

O evento é organizado pela publicação digital Wine Book Magazine e junta um grupo restrito de produtores de vinho e um de rum. Os produtores vão apresentar as mais recentes novidades disponíveis no mercado, mas também vinhos de edições exclusivas e antigas. Que quiser, vai poder comprá-los no Wine Market.

Os bilhetes de acesso ao Wine Tasting Porto 2023 custam 20 euros, sendo que o valor da masterclass é de 25 euros. Os bilhetes podem ser adquiridos na plataforma on-line Ticketline, em postos de venda parceiros e no site do evento, em www.wine-tasting.pt.

Lista de Produtores e Expositores

António Marinha Family Wines (Bairrada)

Art Inspired Wines (Douro)

Blend Wines – Gardunha Sul (IVV)

Blend Wines – Quinta de Setas (Vinhos Verdes)

Blend Wines – Pra Lá (Douro)

Casal das Freiras (Tejo)

Encantos da Quinta (Douro)

JL Vinhos – Chão da Quinta (Dão)

JL Vinhos – Quinta de Sobreiró de Cima (Trás-Os-Montes)

JL Vinhos – Quinta de Curvos (Douro e Vinhos Verdes)

Lavradores de Feitoria (Douro)

Lima’s Wine Douro (Douro)

Parceiros Na Criação (Douro e Tejo)

Quinta da Lagoa Velha (Bairrada)

Quinta da Plansel (Alentejo)

Quinta da Vineadouro (Douro)

Quinta de Estrufães (Vinhos Verdes)

Quinta do Beijo (Douro)

Quinta do Infantado (Douro)

Quinta do Paúl Vinhos (Dão)

Quinta Ribeiro da Vila (Douro)

Restrito (Douro)

Rum Sublima (Rum)

Van Zeller Wine Collection (Douro)

WINE TASTING PORTO 2023

Sábado, dia 25 de novembro de 2023

Das 15h00 às 20h00

Hotel Porto Palácio, Sala Porto

Preço: 20 euros / masterclass: 25 euros (na Sala Minho)