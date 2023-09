Deslizar ao vento na água e no ar em Viana do Castelo

Os desportos náuticos são tradição em Viana do Castelo. Centros desportivos, clubes e operadores proporcionam experiências nas várias modalidades.



O vento está quase sempre de feição, e há mar e rio quanto baste para desfrutar de atividades como surf, windsurf, kitesurf, bodyboard, jet-ski, vela, remo e canoagem. A região de Viana do Castelo está servida de condições únicas para a prática de quase todas as modalidades desportivas de ar e de água, desde as mais tradicionais às mais contemporâneas e radicais.

As praias do Cabedelo e do Bico/Arda (conhecida por praia da Mariana), há muito que são destino de praticantes de windsurf, surf e bodyboard, mas hoje as ondas, os espelhos de água e os céus, enchem-se com as velas e asas coloridas de outros desportos.

Pela região proliferam empresas, escolas de diferentes modalidades e operadores turísticos, que atendem à demanda crescente. Recentemente, Viana do Castelo também lançou uma aplicação (app), ‘Breathe Viana’, que reúne toda a informação e contactos necessários, para programar atividades desportivas e de lazer no mar e no rio (e também na montanha). E inclui também um calendário de eventos e aulas virtuais.

À boleia de uma vocação natural que tem desabrochado e atrai cada vez mais turistas desportivos, o município içou há mais de uma década a bandeira dos desportos náuticos, pôs alunos das escolas a praticar, através do projeto designado Náutica nas Escolas, e criou um “centro de mar”, que agrega quatro centros desportivos, de vela, remo, canoagem e surf.

Clubes locais ocupam os espaços e desenvolvem as suas atividades de formação, competição e lazer para atletas e sócios. E a componente turística começa ali também a despontar, com praticantes ativos ou ocasionais de todo o mundo a baterem-lhes à porta. Embora a finalidade dos centros não seja essa, procuram proporcionar experiências a quem os procura.

“Acho importante esta componente do lazer e turismo. É importante principalmente para trazer as pessoas ao mar, independentemente de fazerem vela, remo, canoagem ou outras modalidades”, afirma Mário Pena, diretor do Centro de Vela de Viana do Castelo (CVV), que desenvolve atividade no Centro de Vela, com várias classes da modalidade e barcos, Optimist, Vaurien, Access, 420 e Laser.

Para além de formação, treino e lazer, e aulas no âmbito do projeto náutica nas escolas, também abre as portas a quem procura o centro. Segundo Mário Pena, proporciona passeios (pagos) a não sócios, com ou sem monitor, no mar e no rio Lima, e experiências gratuitas, durante uma manhã, a pessoas interessadas em fazer o curso de vela para adultos.

Neste último caso, funciona como um “batismo” de vela, que pode ser seguido ou não de formação. Se for o caso, o novo praticante entra como sócio para o CVV, mediante pagamento de uma quota de 10 euros e de uma mensalidade de 25 euros. Naquele centro são realizados “open days”, durante os quais é possível experimentar a vela de forma gratuita.

O Centro de Vela de Viana do Castelo, situa-se no extremo poente da cidade, junto ao novo porto de pesca. E junto ao seu edifício, está instalada a empresa VianaSailing, que se dedica ao coaching profissional para atletas de alto rendimento. No seu site, a empresa destaca que a cidade de Viana do Castelo “é abençoada com a Nortada quase todo o ano”, e possui todas as condições para a prática de vela, tanto no Atlântico, como no rio Lima que “se estende vários quilómetros acima da cidade e é largo o suficiente” para funcionar como pista de treino em água plana.

A mesma pista acolhe a prática de remo. “As condições por norma são excelentes”, indica José Esteves, presidente do clube Viana Remadores do Lima, que exerce atividade no Centro de Remo. À parte da sua atividade regular de formação e competição [sócios federados], lazer e Náutica nas Escolas, acolhe praticantes ocasionais, até porque em Viana do Castelo não há quem promova a prática lúdica de remo. “Na nossa área, não temos concorrência”, afirma José. Assim, o clube abre a porta a quem pretende experimentar a modalidade, na qualidade de “sócio temporário”. Prevê oferta de batismos de remo e atividades de grupo. Até 15 pessoas, custa 25 euros por pessoa, e acima de 15 pessoas, 20 euros. A prática regular em lazer (duas sessões semanais), custa 25 euros. E, durante o verão, também promovem férias desportivas para jovens.

José Esteves considera que “seria interessante” a abertura do clube ao turismo desportivo.“Lá fora funciona, em países como a França, Alemanha, Inglaterra. Já têm uma cultura da prática do remo, muito maior que a nossa. Na época de defeso, os clubes de remo disponibilizam embarcações a antigos praticantes e curiosos, e conseguem um encaixe financeiro interessante”, refere.

O Centro de Remo de Viana do Castelo, situa-se no Parque da Cidade, na Argaçosa, Meadela. Na margem oposta do rio Lima, no Cabedelo, está localizado o Centro de Alto Rendimento de Surf (CAR Surf). No edifício, está instalado o Surf Clube de Viana (SCV), que nasceu em 1989 e criou a primeira escola da modalidade em Portugal. No CAR dedica-se à formação e iniciação em desportos náuticos como surf, bodyboard, windsurf e kitesurf. E, segundo o presidente do clube, João Zamith, também está aberto ao turista. De 15 de junho a 15 de setembro, proporciona experiência de surf (de duas horas) com monitor, por 25 euros (inclui fato e material necessário). Podem ser comprados pacotes de aulas. Também tem oferta para grupos e recebe equipas de atletas. João Zamith destaca “o grande potencial” de Viana do Castelo, para o turismo desportivo.

Já a trabalhar a todo o vapor na dinamização desta área, está o Duotone Pro Center, na praia do Cabedelo. Possui escola de windsurf, kitesurf, surf, stand up paddle, bodyboard, e também aluga material para a prática daqueles desportos. A sua tabela de preços no site, indica, por exemplo, que os pacotes de aulas de windsurf (1 a 5) , vão de 65 a 275 euros. E o aluguer de equipamento completo para a prática deste desporto, custa entre 80 (3 horas) e 540 euros (7 dias).

Na suas instalações existe um snack-bar, onde apetece estar e aproveitar o sol, o mar, bebidas refrescantes e refeições leves e saudáveis. Serve saladas, hambúrgueres e blowls doces (iogurte e frutas) e salgados (o de salmão é de registar).

Na mesma zona e vocacionado também para estes desportos, nasceu a 200 metros da praia, no pinhal do Cabedelo, o hotel de quatro estrelas, FeelViana. Além de alojamento, promove atividades de kitesurf, wing foiling, windsurf, surf, stand up paddle (SUP) e cablewakeboard. Informação sobre preços disponível no site do hotel, indica, por exemplo, que um curso privado de kitesurf pode custar entre 180 e 690 euros, conforme o número de horas. E o aluguer de material, kite, asa e prancha, custa 70 euros (3 horas). Um SUP tour para um mínimo de duas pessoas custa 35 euros, por praticante.

Seja no mar ou no rio, na brisa ou ao vento, há em Viana desportos para todos os gostos e idades.