Cozinha com selo Bib Gourmand e cocktails inspirados em Pessoa, em Tavira

Na cidade onde nasceu Álvaro de Campos, banhada pelo Gilão, há novidades para conhecer, das mesas recém-distinguidas com o selo Bib Gourmand, da Michelin, aos novos cocktails de autor inspirados em Fernando Pessoa.

Nasceu em Lisboa, mas foi no Algarve que se formou e deu os primeiros passos na cozinha, passando por cozinhas Michelin como as do Ocean, no Vila Vita Parc, e do Vila Joya. Depois de ganhar mundo em locais como Paris, Salvador da Bahia e Macau, regressou ao Algarve. “Vim de férias e acabei por ficar. Queria tranquilidade, uma vida mais calma. A vida na cozinha já é demasiado agitada”, explica João Dias, chef que lidera o restaurante À MESA, no centro de Tavira, junto à Igreja do Antigo Convento de Nossa Senhora da Ajuda.

O espaço abriu há três anos, mas ganhou recentemente uma razão extra para uma visita: foi uma das sete novas entradas na lista Bib Gourmand do Guia Michelin 2023, que distingue as casas com melhor relação preço-qualidade. “É algo que sabe bem, é o reconhecimento do nosso trabalho. No dia seguinte [à distinção], sentimos logo uma maior procura do público”, adianta o chef, proprietário deste restaurante [e também do vizinho A Ver Tavira, detentor de uma estrela Michelin] ao lado do chef Luís Brito.

Ao almoço, aposta-se nos pedidos à carta. Ao jantar, brilha o menu de degustação, que chega descrito dentro de uma caixa com conchas, que chega à mesa no interior deste espaço centenário (do qual ainda se mantêm paredes em pedra) ou na esplanada, onde se somam 50 lugares. O produto local e sazonal é o denominador comum a ambos. “Faz toda a diferença ao nível da proximidade e da confiança”, diz João, que ganhou o gosto pela gastronomia a observar, provar e ajudar nos temperos da avó paterna Lucília, com “uma mão fantástica para a cozinha”.

O menu arranca com os aperitivos do chef (um trio de finger food composto por tártaro de beterraba, tártaro de atum crocante e crocante de migas com cogumelo e trufa), e salta entre mar, ria, terra, horta e pomar, com pratos como as ostras da Ria Formosa e texturas de framboesa; o salmonete da costa algarvia com molho de fígado do mesmo, arroz de limão, crocante de tomate e alface do mar; ou o pato a baixa temperatura com laranja e gengibre. A harmonização vínica faz-se pelas mãos do sommelier José Balicha, entre as cerca de 120 referências da casa, expostas nas câmaras refrigeradoras da sala ou na cave, para a qual se espreita através de um vidro no chão.

A paixão de Fernando Pessoa

No centro desta cidade, que é um dos locais mais procurados para dias de descanso no sotavento algarvio, há mais sangue novo a correr pelas veias de Tavira. Do À Mesa, partimos para a outra margem do Rio Gilão, passando pela obrigatória Ponte Velha, apoiada nos seus famosos sete arcos, e cujas primeiras referências remontam ao século XIII.

Situado na frente ribeirinha, o OFÉLIA COCKTAIL & ART BAR veio reforçar o mundo da mixologia por estes lados, inspirado na obra literária de Fernando Pessoa – ou não fosse um dos seus heterónimos, Álvaro de Campos, natural de Tavira – e em Ofélia Queiroz, que ficou conhecida como a única namorada do gigante da literatura nacional.

O espaço intimista e descontraído, que abriu no verão do ano passado, não descura a decoração temática, com figuras de Pessoa e Ofélia em luzes néon, prateleiras com alguma da bibliografia do poeta, um quadro-retrato pintado à sua imagem, quadros com excertos dos seus textos e até na forma dos candeeiros, a imitar os chapéus pretos que Pessoa costumava usar. O algarvio Márcio Gonçalves [que também lidera o gastrobar Come na Gaveta, também em Tavira] é o dono do bar, que nasceu da “sua paixão pela obra de Pessoa”, conta André Teixeira, gerente. “Este bar veio trazer algo diferente à cidade, não havia grande oferta para aquele período entre um jantar e uma ida à discoteca”, diz o mesmo.

Sentado nos sofás aveludados ou ao balcão, onde se lê a frase “O homem é do tamanho do seu sonho” em letra garrafais, escolhe-se entre seis cocktails de autor, sempre batizados e inspirados em poemas de Pessoa. O Tabacaria, uma reinterpretação de um Old Fashioned, homenageia o poema homónimo e junta bourbon, vermute russo e xarope de framboesa; o Ridículo, por exemplo, que bebe inspiração em “Todas as Cartas de Amor são Ridículas”, leva rum e banana caramelizada, é quase um “cocktail-sobremesa” e é o mais vendido da casa. Para quem preferir os mocktails, tem o Ophelina, com puré de morango, chocolate e Sprite.

Todos os meses há um cocktail novo que destacam, e onde aproveitam para testar coisas diferentes. A carta vai duplicar em breve e a agenda cultural faz-se a ritmo constante, com música ao vivo e recitais de poesia – basta estar atento às redes sociais. Para acompanhar, há tábuas de enchidos e queijos e outros petiscos, enquanto se folheia uma das obras de Pessoa.

Os ponteiros do relógio movem-se a passo largo e o fim de tarde aproxima-se. Motivo mais do que suficiente para subir ao topo da cidade, para aproveitar o por do sol no JARDIM DO CASTELO, rodeado pelas muralhas da fortaleza que começou a ser construída por muçulmanos entre os séculos X e XI. Aqui, é a botânica que nos faz companhia, passeando-se entre metrosideros, anáguas-de-vénus, malvaviscos, jacarandás, figueiras e loendros. Já a vista panorâmica é ampla e faz-se sobre o Rio Gilão, a Ria Formosa e o centro histórico.

Uma nova exposição fotográfica

Perto do castelo e do seu jardim, há uma nova exposição para conhecer, disponível até 1 de abril. Chama-se “Cores”, é da autoria do fotojornalista Fernando Ricardo, que mostra a sua passagem por destinos como Bilbau, Berlim, Paris, Valência, Nova Iorque e Brasil. A exposição fotográfica está no Palácio da Galeria, um dos núcleos do Museu Municipal de Tavira e mostra ângulos diversos das suas viagens, da arquitetura contemporânea a retratos de povos indígenas.