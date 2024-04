Vêm aí visitas guiadas e grátis para descobrir a fauna e flora do Parque de Serralves

A décima edição do BioBlitz regressou a Serralves esta segunda-feira, agora só para escolas. No fim de semana, as atividades grátis abrem-se ao público geral, entre visitas guiadas, saídas de campo, jogos ou oficinas pedagógicas.

Educar e sensibilizar para o tema da biodiversidade, nomeadamente para a importância da sua estima e preservação, é um dos principais objetivos do BioBlitz, a iniciativa que está de regresso marcado ao Parque de Serralves com a sua décima edição, com acesso gratuito e uma mão-cheia de atividades para miúdos e graúdos, até ao final desta semana.

Organizado pela Fundação de Serralves, o evento com caráter pedagógico e científico arrancou esta segunda-feira, dia 15, para escolas, vertente que decorre até 19. Com a chegada do fim de semana, a 20 e 21 de abril, abre-se a iniciativa ao público geral, com visitas guiadas e gratuitas pelo amplo pulmão verde, onde se dará a conhecer a fauna e flora do mesmo. O ponto de encontro é na Alameda dos Castanheiros-da-Índia e as sessões têm duração de 50 minutos (às 10h30, 11h30, 12h30, 15h30, 16h30 e 17h30) sendo necessário o levantamento do bilhete gratuito 30 minutos antes da atividade. Saiba mais aqui.

Além das visitas guiadas, a programação do BioBlitz conta com oficinas pedagógicas, visitas temáticas, saídas de campo com especialistas, jogos, espetáculos, música e outras atividades, como tosquia de ovelhas e conversas. Basta ir ao site oficial para consultar a agenda. A edição anterior, de resto, trouxe ao Parque de Serralves mais de 56 mil pessoas, tornando-se no número de afluentes mais alto de sempre.