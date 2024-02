Sintra celebra cameleiras em flor com exposição no Parque da Pena

Exposição de Camélias regressa ao Parque da Pena este fim de semana, com nove expositores e visitas guiadas.

O inverno é o tempo das camélias, que quando começam a florir pintam e perfumam os jardins de Sintra, onde ao longo dos anos a sua beleza tem sido celebrada através de várias iniciativas culturais, como bailes e festas. Com esse mesmo objetivo, de divulgar o património botânico da região, a Parques de Sintra promove este fim de semana, dias 17 e 18 de fevereiro, a 11º edição da Exposição de Camélias, reunindo as mais belas coleções da flor na Abegoaria do Parque de Pena.

São nove expositores que este ano trazem os seus mais belos exemplares para a mostra, durante a qual serão revelados os vencedores das três categorias a concurso: melhor espécie de camélia em exposição; melhor cultivar portuguesa da camélia em exposição e melhor núcleo de exposição. Ainda no sábado, está agendada para as 16h uma visita guiada ao jardim privado da Quinta de Mira-Mar, ou Quinta de Vale Flor.

Já no domingo, há outra visita guiada, prevista para as 11h, mas desta vez à exposição e ao Jardim das Camélias do Parque da Pena, distinguido, em 2014, pela International Camellia Society como Jardim de Camélias de Excelência. Para além dos exemplares expostos, os visitantes terão oportunidade de descobrir a notável coleção iniciada por D. Fernando II, no século XIX. Atualmente, e após várias campanhas de valorização deste património botânico levadas cabo pela Parques de Sintra, a coleção de camélias do Parque da Pena inclui 386 cultivares pertencentes a 37 espécies diferentes e 27 híbridos.

A exposição está aberta no sábado entre as 11h e as 17h e no domingo das 10h às 17h. A entrada é livre, mediante a aquisição de bilhete para o Parque da Pena, sendo que o acesso é gratuito aos domingos e feriados para residentes em Portugal.