Serralves convida a conhecer a biodiversidade do parque, este sábado

Sábado, dia 15 de abril, o Parque de Serralves, no Porto, prossegue a comemoração do centenário com duas atividades focadas na divulgação da biodiversidade do seu espaço.

Celebrando os 100 anos, Serralves convida a uma visita temática ao parque, no dia 15 de abril. O objetivo é conhecer a diversidade de plantas presentes no espaço, desde árvores e arbustos

exóticos a pequenas herbáceas. A visita conta com a orientação do biólogo Paulo Alves e tem início às 15 horas.

Para o mesmo dia, Serralves tem também preparada uma ação de formação, para professores e público em geral, centrada nas temáticas da biodiversidade, na importância dos charcos, bem como nas ameaças a que estas estruturas ambientais estão atualmente sujeitas.

A ação é acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua e realiza-se em dois períodos: das 9.30 às 13 horas e das 14 às 18 horas. As inscrições em ambas as atividades podem ser realizadas através do website www.serralves.pt.