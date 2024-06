O país e o mundo à mesa. Está de volta o Vila do Conde Street Food

De 19 a 24 de junho, os petiscos mais típicos da cozinha nacional e os sabores do mundo juntam-se para uma nova edição do Vila do Conde Street Food.

As Festas de S. João regressam já na próxima semana a Vila do Conde, e com elas vem também o festival de comida de rua que tem feito parte do arraial desde 2018.

De 19 a 24 de junho, “as receitas tradicionais portuguesas fundem-se com a cozinha do mundo em mais uma edição do Vila do Conde Street Food”, lê-se em comunicado. Para esta edição, são esperadas mais de duas dezenas de food-trucks, que irão reunir-se, mais uma vez, nos jardins da Alameda dos Descobrimentos, em frente ao rio

Não irá faltar a clássica sandes de leitão, nem a comida mexicana ou os hambúrgueres artesanais, assegura a organização do evento, constituída pela Associação para Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde em conjunto com o município.