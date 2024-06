Arts Hotel Porto passa jogos do Euro em ecrã gigante (e oferece bebidas)

Além da transmissão de todos os jogos do Europeu de Futebol em ecrã gigante, há uma carta de petiscos especial, que inclui oferta de bebidas por cada golo marcado pela seleção, e ainda descontos para quem der palpites certeiros. A entrada é livre.

O pontapé de saída do Euro 2024 acontece já na próxima sexta-feira, dia 14, e o Arts Hotel Porto está a preparar o seu grande jardim para receber todos os adeptos que ali queiram assistir aos jogos. Todos os dias há transmissões em direto num ecrã gigante, e para acompanhar a partida não falta o que picar e beber.

A acrescentar aos motivos para assistir aos Euro 2024 no Arts Hotel, na compra de qualquer snack da carta, há oferta de uma cerveja de pressão. Mais, a cada golo marcado pela seleção, o bar do hotel irá oferecer uma cerveja a todos os que o celebrarem.

Especialmente criado para ser uma “espécie de manifesto de apoio à Seleção Nacional”, lê-se em comunicado, o menu para esta ocasião inclui bolinhos de bacalhau, rissol de berbigão, croquete de carne, pica pau do lombo, cachorrinho e mini prego em bolo lêvedo, com batata frita.

Para celebrar o ambiente internacional da competição, também há propostas de outras paragens, como os nachos com guacamole, a chamuça de cogumelos ou as asinhas de frango com “sweet chili”.

Por cada bebida (além da cerveja de oferta) que for adquirida, quem acertar no resultado, ganha duas bebidas de oferta e um voucher de 25% de desconto para usufruir no restaurante.

A reserva de mesa não é obrigatória, mas recomenda-se para garantir todo o conforto durante o jogo. O contato pode ser feito através do email [email protected] ou do contato 227 662 110.