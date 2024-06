Bistrô by Vila Foz é o novo restaurante do Mercado de Matosinhos

No Bistrô by Vila Foz, o peixe e o marisco chegam diretamente das bancas do Mercado de Matosinhos, e são preparados ao gosto do cliente.

Acaba de abrir no Mercado de Matosinhos o novo restaurante com assinatura do Vila Foz Hotel & SPA. Liderado pelo chef Arnaldo Azevedo (também responsável pelos restaurantes Flor de Lis e Vila Foz, este último distinguido com uma estrela Michelin), o Bistrô by Vila Foz tira partido da proximidade da matéria prima, dando todo o protagonismo da carta ao peixe e marisco que todos os dias chegam diretamente do mar às bancas do mercado, e daí para a mesa.





Tártaro de atum, ostras e escabeche de carapau são algumas das sugestões para abrir a refeição ou para picar. Nos pratos principais, o lombo de bacalhau grelhado, a moqueca de camarão, o arroz caldoso de peixe ou o carabineiro flamejado partilham a lista com uma seleção de peixes e mariscos do dia, que podem ser “cozidos, fritos, grelhados ou salteados”. O cliente que queira escolher nas bancas do mercado aquilo que vai comer pode ainda comprar o pescado e levá-lo para o restaurante. É cobrado o serviço de confeção, cujo valor ronda os 7,50 euros por pessoa/artigo (o preço pode sofrer alterações, dependendo do peso do ingrediente).

A carta também contempla algumas alternativas aos sabores do mar, como o prego do lombo, o bife à portuguesa, o costeletão maturado e um prato vegetariano (sob consulta).





“O Bistrô by Vila Foz oferece uma experiência diferenciadora, focada nas vivências e na cozinha típica de mercado, com um balcão virado para a cozinha que confere uma vista privilegiada sobre o nosso palco gastronómico. Aqui temos mais opções de cozinha tradicional portuguesa, como ‘pratos de tacho’, como o arroz de peixe, ou petiscos mais ligeiros, como os bolinhos de bacalhau e os rissóis”, refere o chef, em comunicado. “É uma cozinha descomplicada, com grelhados no carvão e muitos sabores familiares, o espaço que faltava para complementar a oferta que já temos com a cozinha contemporânea do Flor de Lis e a alta gastronomia do Vila Foz”, conclui.