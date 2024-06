Do bucho à sopa de peixe: três restaurantes para comer no Centro

Do bucho à sopa de peixe, saiba onde comer os pratos mais tradicionais nos concelhos de Mação, Oleiros e Sertã, que constituem o Pinhal Interior Sul.

José António trabalhou longos anos no restaurante do antigo estádio do Sporting antes de abrir, em Mação, com a mulher, O BIGODES, prenúncio do farfalhudo bigode que ostenta. Forrada a madeira, pedra e garrafas de vinho, a sala harmoniza bem com as especialidades que chegam à mesa, sopa de peixe do rio, lúcio-perca com açorda de ovas, pataniscas, lombinhos de porco com batata e tigelada de mel.

Diferente é a proposta do ALTO DA VILA, uma sala envidraçada sobre Oleiros cuja cozinha é chefiada por João Mateus, 32 anos. O cabrito estonado é uma das especialidades, servido com batata gratinada com queijo de cabra, arroz de miúdos, castanhas e couves. O único requisito é encomendar dois dias antes o manjar para oito a dez comensais.

No território da Sertã, o SABORES DO PINHAL também representa bem os sabores regionais.

Este artigo integra a reportagem de capa “À Descoberta do Pinhal Interior”, composta por capítulos sobre os concelhos de Vila de Rei, Oleiros, Mação, Proença-a-Nova e Sertã.