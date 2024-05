Feira dos Altos celebra os vinhos colhidos no planalto de Alijó

Cinquenta produtores participam na edição de 2024 da feira que divulga os vinhos do Douro produzidos no planalto de Alijó, dos 500 aos 700 metros de altitude, e decorre entre 14 e 16 de junho.

“Continuamos a apostar em mostrar ao mundo que o Douro também produz vinhos de excelência nas cotas mais altas, com grande qualidade e com uma personalidade única”, afirmou, citado em comunicado, o presidente da Câmara de Alijó, José Paredes.

Organizada pelo município do distrito de Vila Real, a Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos realiza-se entre 14 e 16 de junho, no Parque da Vila, em Alijó, e celebra a gastronomia e os vinhos que são colhidos a cotas mais elevadas, entre os 500 e 700 metros de altitude.

Os vinhos dos Altos que nascem neste território expressam, segundo o autarca, “a paixão dos seus produtores, que se reflete em cada garrafa”.

“Aquilo que de melhor se faz neste território resulta de uma harmoniosa combinação entre tradição e inovação, entre respeito pelo passado e criatividade virada para o futuro”, referiu José Paredes.

Segundo dados do Instituto do Vinho e da Vinha (IVV), Alijó tem uma das maiores produções de vinho da Região Demarcada do Douro, tendo sido produzidos neste concelho, na última campanha, cerca de 24 milhões de litros de vinho.

O município referiu que cerca de 80% a 90% da faturação do concelho tem origem no setor vitivinícola, o que “comprova o importante peso económico do vinho na região, com forte repercussão ao nível do turismo”.

Na Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos marca presença cerca de meia centena de produtores de vinho, de pequena, média e grande dimensão de vários pontos do concelho, assim como expositores de outros produtos como o azeite, o pão, a bola de carne, o mel ou os frutos secos.

O programa do evento inclui provas e vinho e degustação de produtos locais gratuitas, o concurso “Escolha de Imprensa”, que vai eleger os melhores vinhos da região, provas comentadas, e concertos de Virgul, Jorge Palma e dos Galandum Galundaina, que vão atuar em conjunto com a Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua, uma das mais antigas do país.

O recinto conta com uma zona de restauração própria, mas por todo o concelho irá decorrer a iniciativa fins de semana gastronómicos, em parceria com a Turismo do Porto e Norte de Portugal, que oferece descontos aos visitantes em restaurantes e unidades de alojamento.