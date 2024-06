Jardins Abertos chega ao Porto com visitas guiadas aos espaços verdes da cidade

Nos dias 29 e 30 de junho, a primeira edição do festival no Porto leva a conhecer a fundo alguns dos jardins mais especiais da cidade, incluindo oásis secretos. As visitas são gratuitas.

Após 13 edições em Lisboa, o festival Jardins Abertos estreia-se no Porto, no último fim de semana de junho, abrindo as portas de alguns dos jardins mais emblemáticos da cidade, com visitas livres e guiadas, e atividades que convidam a meter as mãos na terra.

O objetivo da iniciativa é dar a conhecer a cidade através da “aproximação das pessoas à natureza em contexto urbano, de forma gratuita e acessível”. Até porque a história do Porto “é também a história dos seus jardins, das ligações românticas ao rio Douro, aos desenhos contemporâneos dos novos espaços verdes e parques da cidade”, lê-se em comunicado da organização.

Esta edição pioneira contará com a participação de seis jardins privados e institucionais, localizados na zona central da cidade, e que estarão abertos a visitas livres entre as 10h e as 18h. São eles o Jardim Botânico da Universidade do Porto, o Jardim da Casa Tait e o Jardim da Casa Allen, aos quais se juntam também os jardins secretos da Massarelos House e da Casa Camélia, e projetos especiais, como a Horta Porto Business School, tida como a “maior horta comunitária instalada num terraço em Portugal”.

No programa do festival estão ainda previstas algumas visitas orientadas, de acesso gratuito, feito por ordem de chegada. Além disso, a abertura dos portões dos jardins do Porto é celebrada com uma atividade de jardinagem coletiva no Jardim Botânico, que convida os participantes a arregaçar as mangas e ajudar a fazer o controlo de plantas invasoras. A oficina acontece no dia 29, às 15h.