No Centro, dorme-se à beira da N2 e numa casa senhorial de charme

Em Vila de Rei e na Sertã há alojamentos capazes de reconfortar o corpo depois de um dia intenso de passeio. É o caso do Vila D'Arte, um edifício de oito quartos com vistas serranas, e da Quinta da Rocha 1875, uma casa senhorial cujo charme foi recuperado.

Cláudia Martins caminha para o terceiro verão desde que a VILA D’ARTE começou a receber clientes, no concelho de Vila de Rei. A localização próxima da EN2 e do marco geodésico mais famoso do país é um trunfo. Os oito quartos, com vistas serranas, dispõem de pequeno-almoço e podem ir até aos 65 euros na época alta da procura.

Já em Pedrógão Pequeno (Sertã) a QUINTA DA ROCHA 1875 tem mais história para contar: de casa senhorial construída por brasileiros “torna viagem”, passou a alojamento com 15 quartos e um T2 (com kitchenette e salas de estar), uma piscina de água salgada e zonas exteriores a salvo da canícula. Um dos luxos é poder iniciar o dia com verdadeiro sumo de laranja e bolo caseiro, na sala dos frescos ou no terraço soalheiro.