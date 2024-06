A Evasões à sexta: vamos à bola

Conheça a capa e os destaques da revista Evasões que chega esta sexta-feira às bancas, dentro do Jornal de Notícias e do Diário de Notícias.

Tema de capa

Com o Euro 2024 mesmo a arrancar na Alemanha, desvendamos projetos de origem germânica em Portugal e sugerimos espaços onde ver os jogos.

Passear

Se uns chegam ao Time Out Market Porto saudosos dos filetes de polvo da Casa Inês, outros experimentam pratos de chefs Michelin sem cerimónias. Neste lugar, há traço de Souto de Moura.

Novidades

A caminho do quarto ano e com três estrelas Michelin no palmarés, o Al Sud, em Odiáxere, capitaneado pelo chef Louis Anjos, mantém-se ancorado no peixe e marisco e equilibrado com os sabores da serra e da ria. E com uma vista panorâmica especial.

Restaurantes

A oferta de comida japonesa na Grande Lisboa ficou mais democrática com a abertura do novo e descontraído Ryoshi, do chef Lucas Azevedo. Em Sintra, Pedro Almeida renova a experiência Michelin.

Ficar

São camélias centenárias as que dão nome a este alojamento de charme no Porto. A pérola maior da Casa Camélia, além dos seus quartos elegantes e confortáveis, é o jardim escondido nas traseiras, feito refúgio de leitura e lugar de contemplação