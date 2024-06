Santos Populares: arraiais e festejos espalhados por Lisboa

Em junho, as ruas da cidade enchem-se de cor, música popular, dança, entre aromas de sardinha assada e manjerico. As Festas de Lisboa estão de volta para celebrar o Santo António. Chegou o mês dos bailaricos.

Arraial de Santo António

Até 16 junho

O Jardim Alfredo Keil, na Praça da Alegria, é o palco para o arraial da freguesia de Santo António, que já arrancou e acontece até 16 de junho, sempre de domingo a quinta, entre as 12h e as 22h. Às sextas, sábados e vésperas de feriado, o bailarico dura até às 00h com música ao vivo.

Arraial da Misericórdia

Até 30 de junho

As panorâmicas do Miradouro de São Pedro de Alcântara voltam a ser cúmplices dos festejos na Misericórdia. A praça enche-se de barraquinhas de comes e bebes e os concertos acontecem às 21h ou 22h, mas há animação madrugada fora – a 12 de junho, até às quatro da manhã. Fernando Correia Marques, Ágata, Toy, Mónica Sintra, Clemente e Quim Barreiros são cabeças-de-cartaz nesta festa que dura todo o mês de junho.

Trezena de Santo António

Até 11 de junho

É um festival mais cultural e assenta arraiais no Largo de Santo António, em Alfama, entre fados, guitarradas e visitas a museus. Dia 9, o largo recebe um concerto gratuito da Orquestra Geração, um projeto de inclusão social, pelas 18h. Já a 10, pelas 15h, decorre um espetáculo de órgão grátis na Igreja de Santo António. Dia 11, pelas 19h, há uma visita gratuita ao Museu de Lisboa – Santo António, onde está exposto uma obra feita de figurado de Barcelos, a representar uma marcha de Lisboa. Inscrição através de [email protected].

Grande Arraial das Avenidas Novas

7 a 22 de junho

Os jardins em redor da praça de touros do Campo Pequeno voltam a estar em festa, neste que é um dos arraiais mais concorridos da cidade. Todas as noites, há concertos gratuitos, que darão ritmo noite fora. Jorge Guerreiro, Rosinha, Iran Costa, Avô Cantigas, Miguel Azevedo, Toy e Irmãos Verdade são nomes confirmados no cartaz.

Arraial de São Vicente / da Vila Berta

Até 13 de junho / até 12 de junho

No bairro da Graça, o arranque dos Santos Populares faz-se em dose dupla. Lado a lado, o Largo da Graça e o Jardim Augusto Gil recebem o Arraial de São Vicente durante uma quinzena, entre 6 e 13 de junho. Já o Arraial da Vila Berta, um dos mais populares da cidade, já começou e acontece até 12 de junho, a partir das 18h. Fado Vadio, DJ Cota Ruizadas, Tudo ao Molho e Toy Cascão tomam conta da música.

Arraial de Alvalade

12 a 16 de junho

O Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito está de festa entre 12 e 16 de junho, a partir das 17h (ou das 14h no último dia). Além de petiscos, há um espaço de diversão só para crianças, atuações de DJ e de coros universitários, mas também concertos de nomes como Ena Pá 2000, Toy e Quim Barreiros.

Marchas Populares

12 de junho

Aquela que já é conhecida como a noite mais longa da cidade volta a tomar de assalto a Avenida da Liberdade. A partir das 21h, o desfile conta com a participação de 20 marchas a concurso e três participações extra. O Tejo vai ser o tema da edição deste ano.

Santos à Campolide

Até 15 de junho

Desde 31 de maio que a Quinta do Zé Pinto se voltou a encher de alegria, cor, bifanas e música, em dinâmica familiar. Rebeca, Micaela, Mónica Sintra, Ruth Marlene e Bombocas são nomes que sobem ao palco para animar as hostes, seguidos depois por atuações de DJ, como André Couto, Trio Ipanema ou Domingos Patinha. Dia 8, durante toda a tarde, a emissão em direto da TVI faz-se a partir daqui.