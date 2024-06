Oceanfront: Sesimbra ganha primeiro hotel cinco estrelas, em frente à praia

No ano em que atingiu a maioridade, o antigo Sesimbra Hotel & Spa ganhou a quinta estrela e passou a chamar-se Sesimbra Oceanfront. Os quartos, áreas comuns, spa e restaurantes foram remodelados e a praia da Califórnia, logo ali, continua a ser um dos maiores trunfos.

O mar está sempre ali. Se à noite o murmúrio das ondas embala o sono, durante o dia é para a Praia da Califórnia, a dez metros, que todos caminham de chinelo no pé, mostrando por que razão Sesimbra é uma das estâncias balneares mais cobiçadas a sul de Lisboa, estando a 45 minutos desta. Tiago Féteira Rodrigues, diretor do Sesimbra Oceanfront, não poupa elogios à vista, por ser “única” entre todos os hotéis do portefólio da Highgate Portugal, a empresa que comprou o antigo Sesimbra Hotel & Spa, aberto há 18 anos, e lhe deu por fim as cinco estrelas.

Da estrutura bem conservada manteve-se tudo, incluindo um enorme átrio forrado a azulejos a imitar o fundo do mar, da autoria do artista espanhol Cohen Fusé. Por ora é apenas um acesso à praia, mas deverá receber no futuro um novo e bem equipado ginásio aberto à população. As maiores mudanças operaram-se nas áreas comuns e nos 92 quartos (a contar com oito suítes), distribuídos por duas alas e todos com vista desimpedida para o mar. A remodelação profunda deu-lhes chuveiros, amenities da L’Occitane en Provence e mobiliário em tons de praia neutros.

Nos átrios comuns, imagens de fotógrafos da região revelam, a preto e branco, como eram as paisagens de Sesimbra no século XX, do castelo à fortaleza, passando pelo leilão do peixe. É esse peixe de mar que abastece a cozinha da chef residente Vera Silva, capaz de entregar a mais perfeita execução dos pratos pensados por Bruno Rocha, head of gastronomy do grupo. A ligação não podia ser mais pessoal, pois era ali que o ex-chef do Bairro Alto Hotel, na altura criança, passava as férias a apanhar lapas. Assim nasceram os pratos do restaurante MarLuso.

Sebastião Rodrigues Soromenho, navegador nascido na vila no século XVI, é quem guia estas léguas gastronómicas, tendo sido o autor do primeiro roteiro estruturado da costa ocidental dos EUA – daí a praia em frente chamar-se Califórnia. O chef cruzou memórias, técnicas e produtos da Guatemala, El Salvador, Belize e Costa Rica e o resultado foi uma comida “despojada”, diz.

Alguns exemplos são empanada de atum, tiradito de espadarte-rosa com leite de tigre de agrião, polvo grelhado com puré de feijão-coco e entrecosto de porco com molho “catalina”.

Também as sobremesas fazem brilhar os produtos do campo e do mar sesimbrenses, como a maçã camoesa, a farinha torrada e a granita (licor) do pescador. No Poké Bar – que apoia com refeições e bebidas a piscina com rebordo infinito no sexto piso -, Bruno Rocha optou por fazer sanduíches, hambúrgueres, poké bowls e alguns pratos inspirados na gastronomia havaiana e coreana. De provar são ainda os cocktails do mixologista André Cavalheiro, preparados com licores e gins da Serra da Arrábida.