Oporto Lemon Farm, um pomar feito abrigo campestre

Um pomar virou reduto de tranquilidade para quem quer passar uns dias no campo, a dois passos do Porto. No meio dos limoeiros do Oporto Lemon Farm há duas casas e um bungalow, cada qual com piscina privativa.



Em dias de calor, como os que se vivem neste antecomeço do verão, haverá poucos lugares tão sedutores quanto aqueles que permitem amenizar a temperatura com banhos refrescantes na piscina e passar tardes molengas na espreguiçadeira, tanto mais se embalados pelos sons da natureza. O Oporto Lemon Farm oferece tudo isto em dose tripla, num pomar de limoeiros que virou reduto de descanso e tranquilidade.

Quando comprou a quinta, Jorge Casal estava longe de imaginar no que viria a florescer naqueles 13 hectares de terra em Valpedre, Penafiel. O produtor agrícola, natural da Maia, adquiriu a propriedade com o propósito de cultivar limões, e inicialmente assim foi. Depois, recuperou uma das antigas casas de caseiros, devolutas, que ali existiam, e como a família não passava lá muito tempo, decidiu alugá-la. O sucesso da Casa dos Limões ditou a construção de um bungalow incrustado no meio dos limoeiros – à boleia de um tanque em pedra que foi transformado em piscina privativa -, e o restauro do segundo edifício, que em setembro passado juntou à oferta a Vila dos Limões.

A reabilitação das construções foi feita de forma a conservar as paredes em pedra originais, adotando, simultaneamente, no interior, uma estética minimalista, campestre, mas elegante, que se estende também ao bungalow Retiro dos Limões.

A envolvência dos alojamentos (cada um com a sua zona de estar e piscina privada) faz deles o refúgio ideal para casais (a Casa e o bungalow acolhem apenas duas pessoas), mas também para pequenas famílias, já que a Vila dispõe de duas suítes. Outra atração da vila é o forno a lenha, que incentiva a fazer refeições conviviais, e a sua peculiar piscina interior aquecida, que noutra vida foi um lagar de vinho. Quem não quiser cozinhar, a pedido, também está disponível o serviço de chef privado, e ainda uma agradável zona de refeições ao ar livre.

Do terraço de cada uma das unidades, espraia-se o pomar, que convida a passeios e piqueniques – os hóspedes estão autorizados a colher limões para utilizar nos seus cozinhados e bebidas -, e possíveis encontros com os póneis e cavalos que vivem na quinta. Os animais de estimação também são bem-vindos ao Oporto Lemon Farm. A propriedade é vedada, por isso, podem correr à vontade e também enfrentar o calor juntando-se aos donos em mergulhos nas piscinas.