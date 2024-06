Dez arraiais alternativos para celebrar o São João do Porto

A cidade enfeita-se de bandeirinhas e manjericos. A sardinhas e os pimentos aconchegam-se nas grelhas. E a música não para de tocar. No dia 23 de junho, o São João sai à rua, e em cada esquina há arraiais e bailaricos. Estas são as propostas de uma dezena de espaços (hotéis, restaurantes e afins) que, de um e de outro lado do rio, se juntam à grande festa do Porto

# Sardinha assada e outros petiscos no Hilton Porto Gaia

No dia 23 de Junho o Hilton Porto Gaia terá música ao vivo e um menu especial para o jantar, servido no restaurante ComPosto a partir das 19h30, onde a rainha dos Santos Populares, a sardinha assada, vai lideras as propostas gastronómicas, que incluem também rojões, moelas, pica-pau ou amêijoas à Bulhão Pato. O menu contempla ainda espetadas de vitela, entremeadas ou asinhas de frango. E para sobremesa, entre outros doces, destaca-se o pão de ló com queijo da serra e marmelada. O custo do jantar é de 85 euros por pessoa, com redução de 50% do valor para crianças dos 4 aos 12 anos e oferta até aos 3 anos. Para quem quiser prolongar a visita, o Hilton Porto Gaia também preparou um pacote com alojamento na noite de 23 junho, com direito a pequeno-almoço; jantar, acesso ao spa e descontos nos tratamentos. Em quarto single, o valor é de 260 euros e em quarto duplo o valor é 340 euros. Para reservas contactar: 222 449 200 | [email protected]

# Barraquinhas de sardinha e sushi no terraço do The Yeatman

Este ano, a festa de São João do The Yeatman celebra-se em formato de arraial nos terraços do hotel, com vista privilegiada sobre a cidade em folia e para o fogo de artifício sobre a ponte D. Luís. A celebração faz-se ao sabor de um enorme elenco de comidas e vinhos nacionais, distribuídos por vários pontos do hotel. Haverá barraquinhas dedicadas à sardinha assada com salada de pimentos e broa de milho, caldo verde e chouriço vermelho, leitão assado, pizzas artesanais, cachorrinhos, preguinhos especiais e churrasquinho brasileiro. Como é habitual nos grandes eventos do The Yeatman, haverá ainda uma vasta seleção de queijos e enchidos nacionais, mariscos, sushi e ceviches, saladas e sobremesas (há uma mesa de chocolates, bombons e gelados artesanais). A casar com as propostas gastronómicas estará uma seleção de vinhos nacionais, pela mão da Diretora de Vinhos do hotel, Elisabete Fernandes. O São João no The Yeatman tem o custo de 320 euros por pessoa, com vendas diretas no site de eventos do hotel. As crianças são convidadas até aos 3 anos e dos 4 aos 11 anos, beneficiam de uma redução de 50% no valor do menu (160 euros).

# Jantar buffet e Kids Club no Arts Hotel Porto

Para celebrar a data, o Arts Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton propõe um fim de semana prolongado em família, a começar com um buffet de São João, onde não irá faltar o caldo verde, as sardinhas com broa, bifanas, fêveras e entremeada grelhadas, e ainda bebidas a acompanhar. Tudo pelo valor de 35 euros por pessoa. Os mais novos também são bem-vindos à festa e poderão brincar no Kids Club, localizado no jardim do hotel, que contará com várias atividades, entre as 20h e as 23h. As reservas devem ser feitas através do email [email protected] ou do contacto 227 662 110.

# Casa da Companhia junta-se à festa na rua

Localizada na vibrante Rua das Flores, a Casa da Companhia, ocupa um dos edifícios históricos mais emblemáticos da cidade do Porto – onde funcionou a Real Companhia Velha -, e este ano, o hotel de luxo também sai à rua para celebra a noite de São João, com um serviço de venda ao público na esplanada. A oferta vai passar por propostas típicas, como caldo verde, bifanas e pão com chouriço, e para acompanhar haverá cerveja à pressão, água e refrigerantes.

# Comida e bebida à discrição na festa do WOW

Ao verdadeiro estilo de arraial, na festa de São João do World of Wine serão servidas sardinhas assadas, fêveras e barrigas de porco a pingar no pão. Haverá ainda caldo verde, sandes de pernil, bifanas, pregos e pizzas, bem como alguma doçaria e cafés. Tudo isto servido à discrição e acompanhado por cerveja, vinho, refrigerantes e água, desde as 20h até às 4h da manhã. Os bailaricos também se prolongam pela noite dentro, ao som de bandas de música popular e Djs, espalhados pelos vários espaços públicos do WOW. Para quem prefere um São João num ambiente mais reservado, os restaurantes Angel’s Share, 1828, Barão Fladgate e Mira Mira by Chefe Ricardo Costa também vão ter menus próprios para o jantar da noite mais longa do ano. Se a proposta é diferente em cada um deles, há um fator que une todos os restaurantes: a vista para o o fogo de artifício. A entrada para o arraial do WOW tem o custo de 65 euros por pessoa. Crianças dos 5 aos 12 anos pagam metade do valor. Bilhetes disponíveis aqui.

# Barbecue temático no InterContinental Porto

No arraial de São João do restaurante Astória destacam-se as saladas de pimentos padrón, os tradicionais grelhados – com sardinhas, franguinho piripiri e muito mais – e sobremesas como pudim de vinho do Porto e gengibre ou éclair de creme fraiche, fruta e crumble de avelã. Tudo acompanhado de sangria e música ao vivo, num ambiente festivo e acolhedor. O evento começa às 19h e tem o custo de 60 euros por pessoa (com 50% de desconto para crianças dos 6 aos 12 anos). O hotel criou ainda um pacote com alojamento na noite de 23, e late check-out no dia 24 de junho até às 15h, disponível a partir de 588 euros por noite para duas pessoas. As reservas devem ser feitas através do email [email protected] ou pelo telefone 220 035 639.

# Bailarico, churros e caldo verde no Tenro by Digby

A varanda do Tenro by Digby, no Torel Avantgarde, volta a vestir-se a rigor para receber o São João que, ao som do DJ Cellso_oto, será marcado por vários petiscos, bailarico e muita animação a partir das 19h30 do dia 23 de junho. Por 120 euros por pessoa, é possível desfrutar de um buffet alargado que incluirá desde opções mais tradicionais como enchidos, snacks salgados, caldo verde, sardinhas, plumas de porco preto ou salada de pimentos, a outras mais arrojadas como bao de pulled pork, tataki de atum ou salada de quinoa, queijo feta ou laranja. Para fechar a refeição, há churros com chocolate quente, leite creme, panacotta, mousse ou crumble de maçã para saborear sem pressas, enquanto se observa o espetáculo de fogo de artifício sobre o rio Douro. As reservas devem ser feitas através dos contactos [email protected] ou do 222 449 615.

# Balões, manjericos e showcooking no Bello Rooftop

No terraço do hotel The Rebello, em Vila Nova de Gaia, as bandeirinhas e manjericos cumprem a tradição de decorar o arraial de São João. O rooftop será ainda ocupado por mesas corridas, para que familiares, amigos e desconhecidos se juntem durante um jantar partilhado, marcado por sugestões tradicionais como sardinha assada, chouriço em aguardente ou churrasco de porco. Mas também reinterpretações contemporâneas como hosomaki de sardinha frita e pimento, yakitori de coração de vitela ou ainda um showcooking de paella valenciana. Entre as 19h e a uma da manhã, haverá bailarico, comes e bebes e o tradicional lançamento de balões, tudo isto com uma das melhores vistas para observar as ruas animadas da Invicta. O valor do jantar é de 160 euros por pessoa (bebidas incluídas), e as reservas deverão ser feitas através do e-mail [email protected].

# São João com toque argentino nas Caves da Cockburn’s

No dia 23 de junho, a partir das 19h, o São João at the Lodge está de regresso, juntando, uma vez mais, a Cockburn’s à Altano e ao restaurante Belos Aires. O chef Mauricio Ghiglione é o responsável pelo menu da noite, que inclui sardinhas servidas com gaspacho e tosta de broa de milho, empanadas, porco no espeto e ainda diversas opções vegetarianas. Como não poderia deixar de ser, o vinho será também um dos protagonistas do serão, estando disponíveis o vinho do Porto Cockburn’s, tradicional ou sob a forma de cocktail, e o refrescante Douro DOC Altano tinto ou branco. O bilhete para o evento, que tem um custo de 35 euros por pessoa, permite escolher entre os diferentes pratos e consumir até três bebidas. O bilhete para crianças dos quatro aos 12 anos tem um custo de 10 euros e inclui um menu com duas opções de refeição, bem como limonada à discrição. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Eventbrite, aplicando-se uma taxa aos valores indicados.

# Festa antecipada no Renaissance Porto Lapa Hotel

No Renaissance, o São João começa mais cedo, com um “warm-up” ao pôr do sol no sábado, dia 22, no rooftop do hotel. Neste arraial antecipado não vão faltar cocktails e petiscos, manjericos, bandeirolas e ainda um DJ Set. O sunset tem início às 18h e a entrada tem o valor de 15 euros por pessoa, com oferta de welcome drink.

A festa continua no dia seguinte, com um jantar buffet no restaurante do hotel. Rissóis de carne, leitão e camarão, pastéis de bacalhau, pica-pau, moelas guisadas e pão com chouriço, são algumas das propostas para abrir a refeição, que passa ainda pelo caldo verde, a salada de pimentos assados, a sardinha, as bifanas à moda do Porto, a entremeada grelhada e muitas outras sugestões. Para as primeiras reservas, o jantar de São João no restaurante do Renaissance Porto Lapa Hotel ficará no valor de 55 euros. Preenchidos esses lugares, o buffet passa então a ter um custo de 65 euros. Neste valor, estão contempladas também as bebidas (seleção de vinhos, sangrias, sumos, refrigerantes, água e café). Para reservar, basta contactar diretamente o hotel através do e-mail [email protected] ou do contacto telefónico 229 769 810.