Os apartamentos do Upon Angels, no Intendente, são só para maiores de 18

Anteriormente estigmatizado por ser uma zona insegura, de prostituição e consumo de drogas, o Intendente tem vindo a revitalizar-se nos últimos anos. Aproveitando esse ciclo, o Upon Angels deu-lhe 46 apartamentos, jacúzi exterior e atividades lúdicas abertas à comunidade.

Uma mulher de óculos de sol, lábios pintados e uma mão a amparar o que parece ser um globo derretido simboliza, numa face do pátio do Upon Angels, o espírito boémio e ousado do recente hotel de quatro estrelas do grupo Stay Upon, em Lisboa. Desenhado pelo artista lisboeta Pedro Pais, o mural foi na verdade a paleta original de cores adotada nos interiores dos apartamentos e nos espaços comuns, cuja temática se inspira no lado divertido e extravagante do Intendente.

“Queremos que os nossos hóspedes despertem o lado mais ousado e sensorial das estadias”, diz Cátia Campos enquanto apresenta à Evasões o Angels Bar, cujo papel de parede retrata a preto e branco uma orgia na Idade Média. Além de bar, o espaço recebe noites de quiz e drag bingo e sessões de stand-up comedy, com agenda/bilhetes disponíveis no website. Para que ninguém perca uma pitada da animação, a música soa também no interior da casa de banho.

Outra das áreas comuns de eleição no Upon Angels, e relativamente surpreendente tendo em conta a localização na cidade, é o pátio interior com um grande jacúzi a 28 graus, habitado por patinhos de borracha amarelos. Com o sol a pique, os hóspedes podem estirar-se ao comprido e bronzear o corpo nas espreguiçadeiras, ou comer algum snack da cara de bar. Às quartas à noite o pátio transforma-se numa sala de filmes clássicos, com direito a pipocas e vinho a copo.

Nos 46 apartamentos (três deles suítes), a imagética burlesca e atrevida ganha mais expressão com tapetes, almofadas e móveis desenhados à medida. O roupeiro da suíte pop, por exemplo, representa um orgasmo; enquanto a cabeceira está forrada com capas de filmes pornográficos; e há mobiliário com design a remeter para os anos 60 e 70 do século XX. Já a suíte romântica tem um papel de parede com anjos, sofá em forma de lábios e uma banheira escura e redonda.





Os aposentos dispõem ainda de uma kitchenette engenhosamente escondida, com frigorífico, microondas, lavatório, placa de fogão e máquina de café com cápsulas repostas diariamente. À disposição dos hóspedes existe também um QR code pelo qual podem solicitar algum apoio ou serviço de quartos. Dada a temática adulta, o Upon Angels só aceita hóspedes maiores de 18.