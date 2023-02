Roteiro romântico por Lisboa: de Alfama ao Tejo, com sushi no topo de um hotel

Do bairro de Alfama à esteira do Tejo, a cidade desdobra-se em cenários e programas para quem quer viver o Dia dos Namorados perto de casa. Jantar com vista para Monsanto e fazer rituais de spa num hotel de luxo são outras das ideias.

Ésubindo ao bairro histórico de Alfama, erguido na colina de São Vicente – uma das sete colinas naturais de Lisboa – que se pode iniciar este roteiro amoroso, pretexto, também, para redescobrir a cidade. O restaurante SANTA, numa ruinha nas costas da Igreja da Sé (onde muitos casais celebram o amor no dia de Santo António), é um desses pontos que casa história e tradição, com uma abordagem moderna da cozinha portuguesa, sob a visão dos amigos Danilo Dantas e Renato Rosconi.

Entre os dias 13 e 19 de fevereiro será possível, tanto ao almoço como ao jantar, escolher o couvert, uma entrada, dois pratos principais e uma sobremesa, assim como uma garrafa de vinho ou de espumante (os valores alternam entre 80 e 90 euros para duas pessoas). Haverá sonhos de polvo com aioli de algas; vieiras com camarão-tigre e respetivos acompanhamentos; perna de pato confitada com risoto de laranja; e churros com requeijão de cabra com mel, crumble e caramelo salgado.

Depois de almoço, saberá bem uma caminhada pela renovada Doca da Marinha e Praça do Comércio, onde o muro das namoradeiras recorda como eram as relações noutros tempos. Ao pôr-do-sol, será possível navegar com a SARDINHA DO TEJO, empresa com quase cinco anos de experiência em passeios de barco. A partida faz-se do Cais da Ribeira das Naus (a 15 minutos a pé do restaurante), às 17.15 horas, entre os dias 13 e 19 de fevereiro. Os passeios têm a duração prevista de uma hora e meia.

A bordo do catamarã com 18 metros de comprimento podem seguir 60 pessoas e abunda o conforto: duas redes suspensas, terraço com mesas, bancos e cobertura, sistema de som e casa de banho. No bar, pode-se pedir uma bebida de boas-vindas (entre cerveja, vinho, refrigerantes e água), sendo que o pacote inclui outra surpresa. Sob os tons do entardecer brilharão ainda mais os icónicos Praça do Comércio, Torre de Belém e Cristo Rei, entre outros.

Dar a conhecer o património e cultura lisboetas também faz parte da vocação do hotel CORINTHIA LISBON, instalado em Sete Rios e o único do grupo no país. Mas desta vez o movimento é de fora para dentro, ou não tivesse a unidade criado vários programas para o Dia dos Namorados. No seguimento do passeio de barco, uma das ideias é viver um “romance debaixo de água” no percurso de hidroterapia do spa, com direito a taça de espumante, bombons e chocolate (75 euros/ casal). Sem sair do spa é possível optar ainda pelo Valentine Moment, descrito como uma experiência revitalizante com massagem de 50 minutos seguida de um tratamento facial, banho turco e banho de espuma, em sala privada, com espumante para dois.

Exclusiva do dia 14 será a experiência Love Made in Heaven, com uma sessão de ioga tantra seguida de um pequeno-almoço no Sky Lounge, no 24.º piso do hotel, e uma hora no circuito de águas (150 euros/duas pessoas, com duração de três horas). É justamente no Sky Lounge – Taste of Soul que decorrerá ainda um dos jantares especialmente criados para a ocasião, com quatro momentos de sushi e sashimi, duas taças de champanhe e sobremesa, para duas pessoas, incluído num pacote com dormida em quarto ou suíte, pequeno-almoço e acesso à piscina interior, a partir de 315 euros/duas pessoas. No piso térreo, o restaurante Erva terá, por sua vez, um jantar de vários momentos com um cantor a interpretar clássicos brasileiros.





Proposta diferente tem o VIA GRAÇA, cuja posição privilegiada permite uma vista panorâmica sobre a zona histórica de Lisboa, do Castelo de São Jorge até ao rio. O menu, sob a batuta do chef João Bandeira, incluirá couvert; carabineiro, abacaxi e caril; garoupa, ervilha e cogumelos; vitela, abóbora e manteiga de trufa; e terminará com chocolate, noz pecã, caramelo e frutos vermelhos (80 euros por pessoa). As muito cobiçadas mesas à janela, com vista, serão ocupadas por ordem de chegada.

Concerto com Lena D’ Água

A artista Lena D’Água está de regresso aos palcos com a tour “Desalmadamente”, o nome do seu primeiro álbum de temas originais lançado em 30 anos de carreira. No concerto que a levará a pisar as tábuas do Teatro Tivoli BBVA, na Avenida da Liberdade, Lena D’Água promete recuperar alguns dos principais temas do seu conhecido repertório, viajando entre a década de 1980, que a popularizou, até ao presente. “Sempre que o amor me quiser”, “Demagogia”, “Grande Festa” e “Hipocampo” serão alguns dos temas seguramente interpretados neste concerto do ciclo “Montepio Às Vezes o Amor – o Festival de Música do Dia dos Namorados”.