Quinta da Pacheca celebra a Páscoa com almoço e caminhada no Douro

A 8 e 9 de abril, a Quinta da Pacheca, em Lamego, apresenta um programa que inclui uma caminhada de dez quilómetros pela zona do Douro.



Para comemorar a Páscoa, a Quinta da Pacheca propõe um programa de dois dias, que inclui uma noite no hotel vínico e uma caminhada de cerca de dez quilómetros pelos montes e vales que ladeiam o rio Douro. É recomendado vestuário e calçado confortável, assim como um bastão, água e reforço alimentar.

O percurso terá sensivelmente a duração de três horas e no final será servido um almoço na Quinta da Pacheca, seguido de uma visita e prova de vinhos. Para quem for vegetariano, ou tiver alguma restrição alimentar, é necessário informar até 48 horas antes.

De seguida, é tempo de fazer o check-in no Hotel Quinta da Pacheca, que conta com pequeno-almoço incluído.

O ponto de encontro para entrar nesta experiência é a Quinta da Pacheca, em Cambres, concelho de Lamego. A idade mínima é de oito anos, sendo possível desfrutar do evento pelo preço de 175 euros por pessoa (quatro duplo) e de 260 euros por pessoa (quarto individual).

As inscrições podem ser feitas através do número 918 813 459 ou do e-mail [email protected]