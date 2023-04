Porto: vem aí uma nova loja com artigos de luxo em segunda mão

Depois de uma estadia temporária no MAR Shopping, em Matosinhos, e de outra no Vila do Conde - Porto Fashion Outlet, a Yeahllow Store fixa morada na zona do Aviz, na Avenida da Boavista, no Porto, com o seu vestuário e acessórios de marcas de luxo em segunda mão. Há artigos para mulher, homem e criança.

A fundadora do projeto, Beatriz Rei Lima, pretende continuar com as experiências pop-up, além de vender online as peças que garimpa, mas agora está concentrada no novo espaço, cuja oferta compreende ainda objetos para a casa. A festa de inauguração, reservada a convidados, decorre neste sábado, ao som de Maria Gambina, designer de moda e DJ. Este é o primeiro de outros eventos que se pretende vir acolher ali, como convívios, oficinas ou conversas com influencers.

Na Yeahllow Store também se faz compra direta de artigos de luxo a particulares, desde que sejam autênticos e estejam em “muito bom estado”, sublinha Beatriz, acrescentando que o atendimento é personalizado. Há uma sala para receber, em privado, tanto quem compra como quem quer libertar objetos que já não usa. Numa primeira fase, as portas deverão abrir-se somente por marcação. Quem estiver longe pode fazer essas transações igualmente pelo site, e até via Whatsapp.

Na base de tudo estiveram os dotes de caçadora de tesouros vintage de Beatriz Rei Lima, que entende a Yeahllow como um projeto de slow fashion e economia circular, no sentido em que estende o ciclo de vida de objetos que ainda se encontram em boas condições – ou mesmo por estrear.