Penacova celebra Dia dos Moinhos com oficinas de pão (e realidade virtual)

O município de Penacova prepara-se para assinalar o Dia Nacional dos Moinhos (7 de abril) com uma série de atividades de “valorização dos moinhos e das suas tradições”, entre os dias 6 e 16 de abril. Estreia de novo espaço de realidade virtual da Batalha do Buçaco é uma das novidades.



Sob o mote “Moer o grão para cozer o pão”, a autarquia de Penacova irá realizar várias oficinas abertas ao público em geral e à comunidade educativa para ensinar a amassar e cozer pão. As oficinas decorrerão nos moinhos de Gavinhos, da Portela de Oliveira, da serra da Atalhada e no lagar do Pisão, em Lorvão, entre os dias 6 e 16 de abril, anunciou o município em comunicado.

O acesso é gratuito e a agenda já é conhecida. No dia 6 de abril (sábado) será a vez do moinho da Portela de Oliveira, e dia 7, do moinho de Gavinhos, sempre a partir das 10h. “O público terá a oportunidade de visitar um moinho de vento, amassar a farinha e colocar o pão no forno de lenha. As oficinas entre os dias 8 e 16 serão dedicadas aos mais pequenos”.

No mesmo dia, domingo, o núcleo de moinhos de vento de Gavinhos receberá, pela primeira vez, uma feira do pão, “iniciativa que irá juntar padarias e pastelarias, associações e habitantes locais que ainda preservam o hábito de cozer pão ou broa em casa, em forno a lenha”.

Paralelamente, no sábado, o Museu do Moinho Vitorino Nemésio, na serra da Portela de Oliveira, estreia um novo espaço dedicado à batalha do Buçaco. Trata-se de “um equipamento no âmbito do projeto dos Itinerários Napoleónicos, do qual o município de Penacova faz parte e que, com o recurso às novas tecnologias da realidade virtual, permite ao visitante testemunhar alguns dos acontecimentos da batalha do Buçaco, nomeadamente a travessia do rio Mondego pelas tropas anglo-lusas”.

“Decidimos colocar este equipamento aqui porque, a partir da Portela de Oliveira, é possível visitar alguns dos locais emblemáticos da batalha, a saber, a aldeia de Santo António do Cântaro e o posto de comando de Wellington”, explicou o presidente da câmara, Álvaro Coimbra, citado em comunicado.

Conheça, abaixo, a programação completa desta iniciativa.