Pedalar entre o Tejo e o Zêzere, junto ao Castelo de Almourol

O Trilho Panorâmico do Tejo, que liga Vila Nova da Barquinha a Constância ao longo de dez quilómetros, nasceu há um ano, junto ao Tejo e ao troço final do Zêzere. O Castelo de Almourol é o protagonista da rota.

Com 10,5 quilómetros de extensão, o Trilho Panorâmico do Tejo é uma das etapas da Grande Rota do Tejo e permite pedalar sem tirar a vista da paisagem ribeirinha, pelas margens do Zêzere e do Tejo. O percurso é de fácil circulação, com tempo estimado de duas horas e meia, e liga, em formato linear, o Centro Náutico Foz do Zêzere, em Constância, ao Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha.

Partindo de Constância, o trilho segue rumo à Praia do Ribatejo, da qual se observam edifícios que testemunham o legado da indústria de serração de madeiras. Outros locais de interesse são o Castelo de Almourol (símbolo templário, classificado Monumento Nacional, do alto dos seus 852 anos), a Fonte da Galiana, o Convento de Nossa Senhora do Loreto, a Igreja Matriz de Tancos e o parque ribeirinho de Vila Nova da Barquinha, pulmão verde de sete hectares que alberga o Parque da Escultura Contemporânea.

Nesta viagem, a fauna e flora servem de obrigatória companhia. Reinam salgueiros, choupos e freixos e avistam-se espécies como como guarda-rios e garças-reais, além dos peixes, crustáceos e moluscos que habitam as águas desta zona do Tejo e o troço final do Zêzere, casos dos barbos, fataças, enguias, lampreias, robalos, sáveis e lúcios-percas.