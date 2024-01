Passeios para 2024: pela Laurissilva e as levadas da Madeira

Percorrer a floresta nativa da Ilha da Madeira e conhecer as suas levadas é uma experiência única e inesquecível.

A Ilha da Madeira é um paraíso para quem gosta de empreender grandes caminhadas no meio da natureza. A floresta nativa Laurissilva estende-se pelas zonas altas do norte da ilha e está classificada, desde 1999, como Património Mundial Natural pela UNESCO. Esta, é uma floresta húmida subtropical e remonta há 20 milhões de anos. A sua vegetação é exuberante e o tamanho colossal de algumas árvores deslumbra os visitantes.

É também na costa norte que se encontram algumas das levadas da ilha. Estes canais feitos de pedra foram construídos para transportar água para irrigar os terrenos agrícolas.

Destaque-se o percurso da Levada do Moinho (ou Levada Grande), praticamente todo integrado na floresta Laurissilva, e o da Levada do Caldeirão Verde, por onde se passa pelas casas típicas de Santana, triangulares e com telhado de colmo e por vários túneis escavados na rocha. A presença da Laurissilva é mais uma vez constante.

COMER

Kampo

Foi no Funchal que o chef Júlio Pereira, natural da Ericeira, decidiu apostar nos seus projetos gastronómicos. O chef abriu o Kampo em 2018 e depois o Akua, mais dedicado aos produtos do mar. Em ambos, o chef utiliza produtos locais e sazonais, produzindo pratos criativos e elegantes, que vão mudando conforme a temporada. Não falta o famoso atum braseado e muitas carnes cozinhadas na grelha, como lombo de novilho maturado ou chuletón. (Rua do Sabão, 6, Funchal. Tel.: 924 438 080. Das 12h30 às 15h e das 18h30 às 23h. Não encerra. Preço médio: 30 euros)

FICAR

Savoy Palace

Aquele que é agora um dos maiores e mais luxuosos hoteis da Ilha da Madeira, o Savoy Palace, nasceu depois de o primeiro Savoy da cidade, construído em 1912, ter sido demolido em 2009. Não sem polémica, o grupo hoteleiro ergueu este edifício monumental mesmo em frente ao mar. Pelos seus 17 andares distribuem-se 352 quartos, duas suítes presidenciais com piscina, um spa com 3100 metros quadrados, seis piscinas, cinco restaurantes e três bares. (Avenida do Infante, 25, Funchal, Madeira. Tel.: 291 213 000. Quarto duplo a partir de 220 euros por noite, com pequeno-almoço)