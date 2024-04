Ode Market anima Cartaxo com comida, vinho e música ao vivo

A adega Ode Winery, localizada em Vila Chã de Ourique, no Cartaxo, organiza no dia 13 de abril (sábado) o primeiro Ode Market, com vinho, gastronomia, produtores locais, workshops, música ao vivo e animação. A entrada é gratuita.



No sábado dia 13 de abril, a Ode Winery quer que todos os caminhos vão dar ao Ribatejo, neste caso a Vila Chã de Ourique, no Cartaxo, onde esta adega se encontra instalada desde 1902. Vai ser o primeiro Ode Market, um evento que reunirá produtores locais, workshops, música ao vivo e animação para os mais pequenos,” numa autêntica celebração dos dias longos e da primavera”.

O evento decorrerá das 11h às 20h e será oportunidade, também, de conhecer o Ode Rosé, a mais recente referência da família de vinhos Ode. Um dos pontos principais será o mercado, onde haverá desde produtos frescos, azeites, doces, compotas, queijo e mel, até cerâmicas, decoração sustentável, artesanato, roupa e calçado.

Em paralelo, existirá também uma zona dedicada a snacks e petiscos, com propostas do restaurante Cellar Door, localizado na adega, como o katsu bifana, “uma bifana com um twist asiático”, e o jagakara, “uma nova versão de batatas bravas”, além de outras sugestões locais. Entre os vinhos de produção própria estará então o novo Ode Rosé, disponível para provas.

Ao longo do dia serão organizados diversos workshops, como o Ode Horta em Casa, sobre horticultura doméstica, com dicas sobre a plantação em vasos, floreiras e canteiros; a Oficina de Sabão Ecológico, que tem como objetivo ensinar a fazer sabão com recurso a óleo usado; a Oficina de Flores, focada em arranjos terrarium (montagem de um jardim em miniatura dentro de um vidro); e ainda um workshop vínico, com a enóloga da Ode, Maria Vicente, que irá ensinar aos participantes os princípios básicos das provas de vinho. A participação é gratuita, mas é necessária inscrição prévia através do email [email protected], uma vez que os lugares são limitados.

Será também possível fazer visitas guiadas à adega da Ode, cujas instalações permitem recuar no tempo ao ver a destilaria e laboratório de vinho originais, que remontam a 1902. A adega subterrânea, por sua vez, surpreende pelo tamanho e faz lembrar uma catedral, com diversos barris de carvalho e uma sala de degustação. Estas visitas terão o valor de 10 euros por pessoa, sem prova incluída.

No espaço exterior da adega haverá música ao vivo e animação para os mais novos, com pinturas de rosto, balões, jogos tradicionais e bolhas de sabão gigantes. A entrada no Ode Market é gratuita.

A Ode Winery nasceu em 2022, pelas mãos de dois australianos e uma brasileira, que se apaixonaram pela região e pela sua extensa cultura vínica. Os seus vinhos são produzidos segundo a filosofia de “mínima intervenção e máxima atenção”, estando atualmente disponíveis dez referências, além do Ode Rosé: os brancos Ode Semillon 2022, Ode Viognier 2022, Ode Fernão Pires 2022, Ode Arinto 2022, Ode Enóloga Arinto Fernão Pires 2022; e os tintos Ode Touriga Nacional 2022, Ode Quarteto 2022, Ode Lagares Touriga Nacional 2022, Ode Amphora Alicante Bouschet 2022, Ode Única Touriga Nacional 2023.

Ode Winery

Rua Coronel Lopes Mateus, 13

Vila Chã De Ourique, Cartaxo