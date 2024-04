Oceanário de Lisboa oferece bilhetes durante uma semana

Até 22 de abril, na compra de um bilhete para visitar o maior aquário do país, oferece-se outro. A promoção destina-se aos finais de tarde.

A campanha promocional do maior aquário nacional, que pretende celebrar a primavera, a mudança da hora e os consequentes dias que parecem mais longos, já arrancou esta segunda-feira, dia 15 de abril, e prolonga-se durante uma semana, até dia 22, inclusive. Na prática, esta “happy hour” permite a oferta de um bilhete de entrada na compra de outro, sempre a partir das 17h.

Os finais de tarde ganham agora uma vida mais dinâmica no Oceanário de Lisboa, no Parque das Nações, onde coabitam mais de 500 espécies marinhas. As visitas que correspondem a esta promoção deverão ser feitas entre as 17h e as 20h (sendo a última entrada permitida às 19h). A oferta, de resto, é aplicável a qualquer tipo de bilhete do Oceanário e deverá ser feita exclusivamente no site oficial do aquário gigante da capital.

Além do regular passeio pelo espaço – reconhecido por três vezes como “o melhor aquário do mundo” pelo Tripadvisor’s Travellers’ Choice -, o Oceanário de Lisboa conta atualmente com duas exposições patentes, uma dedicada às florestas tropicais submersas, da autoria de Takashi Amano, e “ONE: O Mar como nunca o sentiu”, uma experiência imersiva que retrata a ligação da humanidade ao mar.